Nowa placówka KIDS&Co. na terenie Bulwaru Miejskiego we Wrocławiu. Będzie multijęzykowo i makrobiotycznie

W I kwartale 2021 roku na terenie Bulwaru Staromiejskiego we Wrocławiu ruszy nowe trzyjęzyczne przedszkole i żłobek prowadzone przez KIDS&Co. Placówka umożliwi przyjęcie około 100 maluchów, którym zaoferuje nowoczesną przestrzeń do zabawy, autorską dietę makrobiotyczną oraz program rozwoju umiejętności społecznych. Dziećmi zaopiekuje się trzech nauczycieli – polskojęzyczny wychowawca oraz na zmianę anglo- i hiszpańskojęzyczni opiekunowie. To już szesnasta innowacyjna placówka KIDS&Co. w Polsce.

‒ 15 placówek, które do tej pory otworzyliśmy w największych miastach Polski, jest zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dużych miejsc pracy. Najczęściej w biurowcach. Bliskość placówki i miejsca zatrudnienia pomaga rodzicom pogodzić rolę rodzica i pracownika – na tym zależało nam przy każdym kolejnym projekcie. Trwająca pandemia zrewidowała jednak takie podejście do inwestycji. Część Polaków zaczęła wykonywać swoje obowiązki zawodowe zdalnie, z domu. Nie mogło to ujść naszej uwadze, dlatego dostosowaliśmy się do nowych wymagań rynkowych. Nasze najmłodsze dziecko po raz pierwszy uruchomimy w budynku mieszkalnym, unikalnym architektonicznie, w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Wrocławia – mówi Karina Trafna, prezes KIDS&Co.



W sercu Wrocławia

Nowa placówka mieści się na parterze zrewitalizowanego neogotyckiego budynku mieszkalnego „Lofty przy Fosie” na terenie Bulwaru Staromiejskiego we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II. Inwestycja znajduje się w bliskim sąsiedztwie wrocławskiego Rynku, w otulinie rzeki Odry i fosy miejskiej. Gwarantuje łatwy dojazd do wszystkich dzielnic miasta i węzłów komunikacyjnych takich jak dworzec PKP czy lotnisko. Dla komfortu rodziców przywożących i odbierających dzieci dostępny będzie bezpłatny parking podziemny. Z myślą o najmłodszych powstanie także nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.

Przedszkole i żłobek, dostępne zarówno dla mieszkańców Bulwaru jak i rodziców z innych części Wrocławia, przyjmie nawet 100 maluchów. Na uwagę zasługuje projekt wnętrz, zgodny z kodem stylistycznym i szczegółowymi wytycznymi KIDS&Co., ogólnopolskiego operatora, specjalizującego się w prowadzeniu nowoczesnych, językowych przedszkoli i żłobków. Z jednej strony ma pobudzać wyobraźnię dzieci, z drugiej zaś koresponduje z nowoczesną architekturą. Działalność placówki opiera się na trzech filarach: immersji językowej, diecie makrobiotycznej oraz autorskim programie rozwoju umiejętności społecznych i inteligencji emocjonalnej.



Polski, angielski i … hiszpański



W przedszkolach KIDS&Co. jest realizowany autorski program nauki języków obcych, oparty na metodzie wczesnej immersji, czyli zanurzenia dziecka w środowisko obcojęzyczne. Maluch od samego początku poznaje otaczający go świat w aż trzech językach. W przedszkolu towarzyszy mu polskojęzyczny wychowawca oraz na zmianę angielskojęzyczny i hiszpańskojęzyczny opiekun. Dzieci uczone tą metodą, kończąc edukację przedszkolną, są w stanie swobodnie komunikować się w obcym języku.



– Język hiszpański w KIDS&Co. jest nowością. Obserwując dzieci i ich łatwość w przyswajaniu kolejnego kodu językowego zdecydowaliśmy się na jego wprowadzenie do oferty. Język nie jest jednak celem, lecz narzędziem. Dlatego jego nauka odbywa się przy okazji zabawy czy codziennych czynności jak choćby spożywanie posiłków. Reakcja naszych dzieci, które już miały do czynienia z takim podejściem, pokazuje, że świetnie radzą sobie z przestawianiem się na komunikację w trzech językach – mówi Karina Trafna.



Sezonowe menu



Przedszkola KIDS&Co. stawiają na wypracowanie zdrowych nawyków żywieniowych i wzmocnienie odporności młodego organizmu. Posiłki są przygotowywane zgodnie z zasadami makrobiotyki – są pełnowartościowe, podnoszące odporność, zbilansowane i dostosowane do potrzeb młodego organizmu, pozbawione chemicznych dodatków i dopasowane do pory roku. W jadłospisie królują warzywa, owoce, ryby i kasze. Dzięki temu dzieci chorują zdecydowanie rzadziej niż ich rówieśnicy, co potwierdzają statystyki obecności.