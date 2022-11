Koniec jesieni to czas kiedy jeże udają się na zasłużony, zimowy sen. By był on spokojny i komfortowy, w parkach logistycznych Prologis pojawiły się kolejne jeżowe miasteczka.

Jest to rozwinięcie inicjatywy wspierania małych zwierząt.

W marcu na terenie Prologis Wrocław zostały ulokowane domki dla jeży, hotele dla owadów i budki lęgowe dla ptaków.

U progu jesieni w ośmiu kolejnych parkach pojawiły się specjalnie przygotowane domki, w których jeże będą mogły bezpiecznie spędzić zimę.

W sumie 25 ekologicznych, drewnianych domków stanęło w Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Rudzie Śląskiej, Warszawie, Strykowie, Błoniach i Teresinie.

Prologis, zgodnie z wdrażaną ideą PARKlife, dba, by infrastruktura parków była przyjazna nie tylko dla pracowników, ale i dla środowiska. Dlatego na terenach parków funkcjonują przystanki, ułatwiając tym samym dostęp do komunikacji miejskiej, zadaszone wiaty dla rowerów, by transport rowerowy czy stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych energią słoneczną, by przyczynić się do redukcji śladu węglowego. Jeżowe miasteczka to kolejna inicjatywa w ramach tej idei.

Hibernacja jeży, zwana „snem zimowym”, może potrwać nawet do kwietnia. Przy okazji przypominamy – ostrożnie z grabiami, bo w stertach liści mogą zimować jeże. Gdy jednak już je spotkacie, nie dawajcie im mleka – to dla nich trucizna. Dużo lepsza będzie dla nich woda podana w miseczce.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl