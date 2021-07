Nowe miejsce na mapie Łodzi. Na Piotrkowskiej otworzył się lokal z minigolfem!

Mieszkańcy Łodzi nie mieli wcześniej okazji, aby przy głównej ulicy spotkać się na minigolfie. Teraz mogą to zrobić w nowym, zaskakującym lokalu przy Piotrkowskiej 89. To pierwsze tego typu miejsce w mieście.

Zazwyczaj tory do gry znajdują się poza miastem w ośrodkach sportowych lub na terenie wakacyjnych kurortów, a od czerwca tego roku łodzianie zagrać mogą… przy Piotrkowskiej 89 w nowym, zaskakującym lokalu. Neon Golf Pub jest pierwszym takim miejscem w Łodzi, gdzie w wyjątkowej aranżacji na 140 m kw. skorzystać można z 9 torów do minigolfa, a także bogatej oferty baru oraz zjeść obiad zamówiony w pobliskiej restauracji. To idealne miejsce na wieczorne spotkanie ze znajomymi, integrację, ale też świetny pomysł na spędzenie czasu z dziećmi.

Po partii lub w oczekiwaniu na tor można usiąść w wygodnej strefie przy barze z napojami, lub na leżakach w ogródku. Pin-upowy charakter wnętrz, tworzony przez wiszące na ścianach neony, cukierkowe kolory ścian, czerwone kanapy i sufit w czarno-białą szachownicę, sprzyja wakacyjnej atmosferze zabawy i beztroski. Na honorowym miejscu znajduje się też oryginalny pojazd z pola golfowego przerobiony na fotel.

W ofercie Neonu znajduje się organizacja urodzin i imprez firmowych oraz tematycznych, a pierwsze weekendy po otwarciu pokazały, że jest to także świetny lokal na rozgrzewkę przed imprezą. Dodatkowym walorem jest możliwość konsumowania dań kuchni świata z restauracji znajdujących się w podwórku (libańska Hamra, hiszpański Las Tablas, japońska Ramenownia, burgery Świat Szeroki czy włoska Bella Napoli, międzynarodowy street food The Chefa).

Właściciele przyznają, że sami poszukiwali podobnego miejsca w Łodzi, a sam pomysł zrodził się na wakacjach. – Wybraliśmy się całą rodziną na minigofla, żeby spędzić ciekawie czas na wyjeździe. Spodobało się nam, ale też dzieciakom, więc stworzyliśmy z tego pomysł na własną działalność. Klienci nie kryją zdumienia, że w środku miasta można pograć partię golfa. Widzimy też przesympatyczne reakcje na urlopowy, pozytywny klimat aranżacji lokalu. – mówi Martyna Marcinkowska, właścicielka Neonu.