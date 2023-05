Okazuje się, że nie doceniamy wagi Nowego Jorku - i to całkiem dosłownie. Właśnie opublikowano wyniki badań, które po raz pierwszy wykazały wpływ około 6 tys. wieżowców na podłoże miasta. Wniosek? Grożą one Manhattanowi tak, jak zmiany klimatyczne.

Na badanym obszarze Nowego Jorku mieszka ponad 8 milionów ludzi.

Badania US Geological Survey i the University of Rhode Island opublikowane w "Earth's Future" wykazały, że notowane tonięcie miasta pod ciężarem budyków wynosi nawet 1–2 mm rocznie.

Naukowcy przypominają, że temu procesowi towarzyszy jednoczesne podnoszenie się poziomu mórz.

Całe miasto, a zwłaszcza Manhattan, leży praktycznie na wysokości powierzchni morza (1-2 m n.p.m.), a część jego dawnych i nowych konstrukcji wznoszona jest na palach opierających się o podłoże mniej stabilne, niż by się mogło wydawać.

- Obliczyliśmy masę wszystkich budynków w Nowym Jorku i stworzyliśmy model ich osiadania, spowodowanego ciśnieniem wywieranym przez nie na ziemię - piszą w swoim raporcie badacze z US Geological Survey i the University of Rhode Island. Szczegółowe obrazy procesu zapadania się Nowego Jorku naukowcy uzyskali m.in. z danych satelitarnych.

Pomiary geodezyjne, na których bazują badania, pokazują średnie tempo osiadania nawet 1–2 mm na rok w całym mieście, choć występują różnice w szybkości zapadania się konkretnych jego części.

Głównymi powodami, które powodują ten proces są ruchy miękkich skał osadowych, to znaczy przyczyny naturalne, ale także nacisk ciężkich budynków i konstrukcji naciskających na miękkie podłoże.

Czy może to zagrozić miastu? W dłuższej perspektywie - tak. Zmiany w podłożu geologicznym miasta miasta mogą zagrozić zwłaszcza jego niżej położonym terenom.

Nasuwa się pytanie: czy można temu zaradzić? Naukowcy uważają, że kluczowe znaczenie dla przyszłości będzie miało odważne inwestowanie i opracowywanie strategii przeciwdziałającej ryzyku powodzi, wspieranego przez podnoszenie się poziomu mórz.

Science-fiction o potopie? Niekoniecznie, to się dzieje

Kiedy w 2012 roku miasto zostało bezpośrednio dotknięte przez huragan Sandy, morze wezbrało nad jego nabrzeżami i zalało ulice miasta, a woda wlała się do systemu metra i niezliczonych podziemnych tuneli. Drugie uderzenie to huragan Ida w 2021 roku.

Jednym z tych, którzy ostrzegali przed taką sytuacją był prof. Klaus Jacob, który twierdził, że powodzie zaczną się powoli i nieregularnie, co stępi wrażliwość ludzi na te zjawiska i niestety pozwoli się im oswajać. - Ludzie zaczną nosić kalosze do pracy. Wszystkie komercyjne drapacze chmur, budynki mieszkalne, instytucje kultury, które obecnie znajdują się w pobliżu linii wodnej, będą musiały stawić czoła kolejnym powodziom, a te staną się bardziej powszechne - przestrzegał Jacob. Jeśli wzrost poziomu mórz nastąpi tak szybko, jak sądzi wielu naukowców, w 2050 roku powodzie staną się pięciokrotnie bardziej prawdopodobne, co sprawi, że masowe zniszczenia będą zdarzały się raz na pokolenie. A każdy milimetr zapadania budynków zwiększa niebezpieczeństwo dla ludzi.

Ile waży miasto?

Autorzy przywołanego na początku badania we wnioskach podkreślają, że każdy dodatkowy wieżowiec zbudowany na wybrzeżu, nad rzeką lub jeziorem może przyczynić się do przyszłego ryzyka powodziowego - i nie jest to tylko problem Nowego Jorku.

Już w 2020 roku naukowcy ustalili, że drogi i budynki przekroczyły wagę wszystkich drzew i krzewów na Ziemi, a suma masy tworzyw sztucznych jest dwa razy większa niż masa zwierząt na niebieskiej planecie.

Również z tego powodu naukowcy i konstruktorzy bacznie obserwują sytuacje w takich miastach jak Wenecja czy Amsterdam, które są już niemal odruchowo kojarzone z możliwością zatapiania. Tyle, że żadne z nich nie może się nawet porównywać pod względem masy do Nowego Jorku. Przed podobnym wyzwaniem stoi indonezyjska Dżakarta, która pobija rekordy, tonąc w oszałamiającym tempie 11 centymetrów rocznie. Szacuje się, że do 2050 roku jedna czwarta azjatyckiej stolicy, zamieszkiwanej przez niemal 11 mln ludzi, znajdzie się pod wodą.

The High Line - wiszący park w Nowym Jorku, zaprojektowany na pozostałościach konstrukcji metra i kolei biegnących nad ulicami dzielnic nad zachodnim brzegiem Manhattanu. Jedno z miejsc, których powodzie nie powinny dosięgnąć. / fot. Dawid Zmuda / PTWP

Aby przebadać procesy powodujące nacisk konstrukcji na podłoże geologiczne Nowego Jorku, Tom Parsons - wspólnie z koleżankami i kolegami z United States Geological Survey oraz University of Rhode Island - obliczył łączną wagę budynków Nowego Jorku na około 1,68 biliona funtów (ponad 762 milionów ton). To zresztą waga "netto", bez dróg, chodników, mostów, linii kolejowych i innych części miasta.

Sporą część tej wagi stanowi ponad 6 000 wieżowców, z których aż 274 to drapacze chmur, sięgające nawet ponad 150 metrów. Należą do nich wysokie konstrukcje, takie jak Empire State Building, 30 Hudson Yards i One World Trade Center, z których wszystkie mają ponad 100 pięter. I wszystkie odpowiadają za coraz większe obciążenie dla "fundamentów" amerykańskiej Matki Miast.

Miasto przygotowuje strategie antypowodziowe

Naukowcy ostrzegają, że zwiększona urbanizacja, w tym osuszanie i pompowanie wód gruntowych, może tylko zwiększyć problem osiadania w Nowym Jorku. A sprawa uchronienia miasta przed skutkami przyszłych powodzi nie jest prosta.

Owszem - jak pisze w swoim magazynie nymag.com - rząd federalny planuje lub buduje wały nadmorskie i inne elementy obronne w celu ochrony wielu strategicznych punktów wokół miasta, w tym La Guardia i Hunts Point Market — centrum sieci dystrybucji żywności w mieście, które tylko z trudem uniknęło zniszczenia przez huragan Sandy.

Tyle, że Nowy Jork ma 520 mil linii brzegowej i nie da się otoczyć żadnym wałem ani murem miasta na takiej długości. Swego czasu głośno było o projekcie Malcolma Bowmana, który wysunął pomysł zbudowania wysuwanej bariery w poprzek ujścia Zatoki Nowojorskiej. Być może ciekawa konstrukcyjnie, miałaby jednak zerowy wpływ na wzrost poziomu mórz - a to jest główny problem Manhattanu i reszty dzielnic.

Dlatego zamiast inwestować w gigantyczne, a jednocześnie niepewne rozwiązania, miasto przeznacza miliardy dolarów na mniejsze inwestycje. Wkrótce mają się rozpocząć dalsze budowy systemu nasypów i parków, projektowanych m.in. przez architekta Bjarke Ingelsa. inwestycja ma osłaniać 2,4 mili Manhattanu wzdłuż East River, w tym kluczową dla miasta elektrownię.

Karl Jacob uważa jednak, że obecna polityka polityka miasta jedynie przenosi rozwiązanie problemu na przyszłe pokolenia.

Autorzy New York Magazine przeprowadzili rozmowy z badaczami zajmującymi się tym zagrożeniem i jednym z efektów ich pracy były animacje pokazujące zagrożenia powodziowe dla Nowego Jorku:

* Źródła: Earth's Future, Daily Mail, sputnikglobe.com, nymag.com, sciencealert.com

