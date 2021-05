OIivia Business Centre łączy biznes z pasją

Gdańsk nierozłącznie kojarzy się z morzem, a jego doskonałe warunki i wciąż rozwijająca się infrastruktura powodują, że coraz więcej ludzi decyduje się spróbować swoich sił na wodzie. Wykorzystuje to duży biznes. To zarówno doskonały czynnik integrujący ludzi, jak i przewaga konkurencyjna dzięki której firmy, lokując biura w Trójmieście, mają wyjątkowe warunki rozwoju pasji dla swoich pracowników.

Pracodawcy od lat wiedzą, że na rynku pracy panuje spora konkurencja i o dobrych pracowników warto zabiegać. Podobnie integracja w ramach zespołu pracowników pozwala pobudzić kreatywność, zacieśniać relacje i rozwijać ducha zespołowego. Doświadczeni żeglarze wiedzą, że na wodzie to właśnie zespół pozwala odnosić sukcesy, więc to doskonała przestrzeń do budowania więzi, poznania swoich silnych cech i integracji zespołu.

W Gdańsku biznesowa społeczność żeglarska sukcesywnie rosła i obecnie to już kilkuset osobowa grupa, która każdą wolną chwilę wykorzystuje, aby wybrać się na wodę i wspólnie z innymi pasjonatami żeglugi odreagować po dniu pracy lub efektywnie wykorzystać weekend.

- Gdańsk, ze względu na swoje położenie, naturalnie kojarzy się z żeglowaniem, także pomysł na wpisanie tej formy aktywności do programu wydawał się być oczywistym wyborem – mówi Maciej Olszewski, koordynator sekcji sportowych w OIivia Business Centre. Społeczność wokół stworzonego Olivia Yacht Clubu przez lata sukcesywnie rosła. Dzisiaj to już ponad 250 członków i ma w swoich szeregach również osoby, które pierwsze żeglarskie kroki stawiały podczas naszych spotkań, a dziś, po kilku latach zdobywania doświadczeń mogą pochwalić się uprawnieniami żeglarskimi, zdobytymi podczas organizowanych przez nas kursów. – dodaje Maciej Olszewski.

W Olivia Business Centre rozwojowi ligi żeglarskiej sprzyjała również współpraca z najwyższej klasy mistrzami tego sportu. Jego miłośnicy w czasie rejsów mają okazję stanąć na pokładzie jachtu ramię w ramię z dwukrotnym medalistą olimpijskim Mateuszem Kusznierewiczem, który, jako najbardziej utytułowany polski żeglarz, a zarazem przedsiębiorca, doskonale rozumie wartość tego sportu dla rozwoju biznesu. Na całym świecie znajdziemy przykłady połączenia żeglarstwa z biznesem – podkreśla Mateusz Kusznierewicz. Integracja partnerów biznesowych i pracowników na pokładzie jachtu jest określana jako jedna z najciekawszych i przynosząca najlepsze efekty. Pakiety hospitality podczas największych regat żeglarskich to jeden z kluczowych elementów organizacji tych wydarzeń. Żeglarstwo niesie ze sobą również wiele cennych wartości i uczy zachowań potrzebnych w biznesie. Biznesmeni uprawiający żeglarstwo uchodzą za dobrze zorganizowanych, opanowanych i przedsiębiorczych. Ponadto, wskazałbym na przeniesienie umiejętności dobrej organizacji projektu, zespołu i pracy. Otwartość na czynniki zewnętrzne oraz komunikację w zespole. Żeglarstwo uczy też pokory i dawania sobie rady w trudnych, często niesprzyjających warunkach. Żeglarstwo wzmacnia człowieka i jego charakter – dodaje Mateusz Kusznierewicz.

