Rozwój usług, gastronomii i przestrzeni eventowych spowodował, że Olivia Centre przekształciła się w otwartą na mieszkańców Trójmiasta i turystów przestrzeń, w której światła nie gasną po godz. 17.

Miesięcznie odbywa się tu ponad 140 wydarzeń.

Wśród nich szkolenia, wydarzenia sportowe.

Także przedstawienia teatralne i koncerty takich gwiazd jak Leszek Możdżer, Krzysztof Zalewski czy Krystyna Janda.

Olivia Centre zamknęła 2022 rok imponującą ilością wydarzeń. Łącznie w minionym roku było ich aż 1680. Liczba ta tylko na pierwszy rzut oka może wydawać się nierealna, jednak biorąc pod uwagę szeroką ofertę Olivii, na którą składa się tętniący życiem Coworking, Olivia Garden, piętro widokowe i centrum eventowe na 34 piętrze Olivii Star oraz Sky Club i imprezy organizowane na patio obiektu, to skala ta nie musi budzić zdziwienia.

Przestrzenie do organizacji konferencji i eventów były dostępne dla rezydentów Olivii już od 2012 roku. Pierwszą z nich był Sky Club, położony na 13 piętrze budynku Olivia Tower. To kameralna przestrzeń biznesowa, w której odbywają się spotkania przedsiębiorców, zbierają się kluby dyskusyjne i organizacje zrzeszające pracodawców. To także miejsce, które często wynajmowane jest na prywatne wydarzenia, najczęściej odbywające się wieczorami i w weekendy. W 2022 roku w Sky Clubie odbyło się łącznie aż 475 wydarzeń. Były wśród nich spotkania Business Center Clubu, Pracodawców Pomorza, premiery książek, koktajle biznesowe i panele dyskusyjne. Wśród najciekawszych wydarzeń społecznych były spotkania z takimi osobami jak Krzysztof Wojczal czy Jacek Bartosiak, w czasie których uczestnicy mogli dyskutować o sytuacji politycznej i wydarzeniach w kraju i na świecie.

Atrakcje dla każdego w Olivia Centre.

Największą popularnością wśród mieszkańców Trójmiasta i turystów cieszą się przestrzenie Olivii Star, które zostały otwarte w 2019 roku. W lipcu tego roku udostępniony został taras zewnętrzny wraz piętrem widokowym na 32 kondygnacji najwyższego budynku w Polsce północnej. To doskonale zagospodarowana przestrzeń, w której dostępne są restauracja, kawiarnia, sala spotkań na 60 osób, miejsca wypoczynku i punkty obserwacyjne rozległej panoramy Trójmiasta, którą można podziwiać z wysokości 130 metrów nad ziemią. Przestrzeń ta stała się ulubionym miejscem spotkań rodzin z dziećmi, organizacji urodzin, spotkań towarzyskich i biznesowych. Jesienią tego samego roku Olivia przygotowała wyjątkowe przestrzenie na 33 piętrze Olivii Star zapraszając do współpracy międzynarodową sławę gastronomii, Paco Pereza, hiszpańskiego szefa kuchni, który dotychczas został uhonorowany 5***** prestiżowego przewodnika kulinarnego Michelin.

Olivia Centre otwarta dla wszystkich.

Piętro wyżej znajduje się najwyżej położone w Polsce centrum konferencyjno-eventowe, w którym organizowane są koncerty sław polskiej muzyki jazowej, rozrywkowej, przedstawienia teatralne, ale także konferencje biznesowe i szereg innych wydarzeń. Wielofunkcyjna przestrzeń została przygotowana w taki sposób, że może zostać podzielona na części, dzięki czemu równocześnie mogą się w niej odbywać nawet 3 imprezy, a nierzadko w ciągu dnia są to inne wydarzenia niż wieczorem. Ofertę Olivii Star uzupełnia egzotyczny ogród botaniczny Olivia Garden, witający gości wchodzących do budynku. W ogrodzie o powierzchni 800 m2 znajduje się blisko 4 tyś. roślin, z których najwyższe sięgają nawet 11 metrów wysokości. Wśród nich wiele jest unikalnych okazów, o wyjątkowej historii, o której informują tabliczki umieszczone w ich pobliżu. Garden stał się więc przestrzenią edukacyjną, integracyjną, ale także eventową, gdyż w jego centrum znajduje się mini amfiteatr, w którym odbywają się zajęcia z jogi, koncerty, spotkania autorskie i wiele innych wydarzeń.

Ofertę Olivii Star uzupełnia egzotyczny ogród botaniczny Olivia Garden.

Po godzinach pracy przestrzenie te zmieniają swoje funkcje i przyciągają odmienną grupę gości. W każdy piątek na 32 p. Olivii Star odbywają się Disco 80' Nights – dyskoteki z widokiem na rozświetlone miasto położone u stóp budynku. Latem imprezy często przenoszą się na zewnętrzny taras, tworząc jedyną w swoim rodzaju atmosferę. Regularnie odbywają się tam także wieczory kabaretowe, koncerty i spotkania z inspirującymi ludźmi. Na początek roku 2023 Radio 357 zorganizowało tam swój Top Wszechczasów, który zakończył koncert Ray'a Willsona – byłego wokalisty legendarnej grupy Genesis. Nie powinno więc zaskakiwać, że wszystkie te wydarzenia przyciągają blisko 30 tyś. gości miesięcznie.

Sława Paco Pereza owocuje jeszcze dodatkowymi możliwościami dla gości Olivii. Restauracje z 33 piętra stały się najważniejszym punktem na gastronomicznej mapie Polski, dzięki specjalnym wieczorom, w czasie których w restauracji Arco by Paco Perez popis swojego kunsztu prezentują przyjaciele hiszpańskiego mistrza – największe sławy kuchni fine dining z całego świata. W ubiegłym roku we wnętrzach tej prestiżowej restauracji goście mogli skosztować dań przygotowanych specjalnie na te wieczory przez takie sławy gastronomii jak Nacho Manzano (zdobywca 3*** przewodnika Michelin), Diego Guerrero oraz Andoni Luis Aduris (po 2**) i Wojciecha Modesta Amaro (1*) oraz wziąć udział w prezentacjach takich kultowych marek jak Ferrari, Bentley, whisky Macallan, Dom Perignon.

Olivia Centre pełna atrakcji.

O4 Coworking to miejsce, które bezustannie tętni życiem. Rok 2022 zamknął się liczbą 150 wydarzeń, wśród których jedynie 50 było skierowanych tylko do społeczności coworkerów. W sumie podczas wydarzeń w 2022 roku wzięło udział ponad 5300 osób. Sesje zdjęciowe, konferencje, warsztaty, szkolenia dla różnych branż oraz cykliczne spotkania branży IT, to jedne z najczęściej odbywających się tam wydarzeń, które wybierają firmy. Ważna jest także niepowtarzalna, niezobowiązująca atmosfera, która panuje we wszystkich przestrzeniach Coworkingu w 4 budynkach Olivii. Na liście wydarzeń znajdują się także imprezy integracyjne, organizowane przez O4 w ramach projektu Eventownia. Wydarzenia te, to przede wszystkim aktywna integracja, co wpisuje się w ideę, wg której coworking to społeczność i styl życia. Te spotkania cieszą się zawsze największą frekwencją. Przy O4 działa również Klub Flow, którego oferta kierowana jest do kobiet. W jego ramach raz w miesiącu odbywają się warsztaty z zakresu zarządzania projektami, PR i marketing, HR czy budowanie marki i spotkania networkingowe. Większość wydarzeń nie jest adresowana wyłącznie dla członków O4, ale jest otwarta dla wszystkich, którzy chcieliby do nich dołączyć.

Olivia chce być częścią miasta i od wielu lat już nią jest. Nasze wydarzenia skierowane są do wszystkich, a przestrzenie Olivii są otwarte codziennie do późnych godzin wieczornych. To dla nas olbrzymia satysfakcja, że możemy przyciągać tak różnorodne grupy jak miłośnicy literatury, kuchni fine dining, rodzinnych warsztatów układania klocków lego czy koncertów jazzowych. Chcemy inspirować, integrować i pozostawać otwarci na wszystkich mieszkańców Trójmiasta, regionu i turystów. Wypełnione energią, wielofunkcyjne centrum, w którym można spotkać ciekawych ludzi to najlepsza definicja tego, co oferujemy naszym gościom – mówi Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivia Centre.

