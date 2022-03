Oskar Zięta zaprasza na wystawę Matt is the new shine

Wystawą zatytułowaną "Matt is the new shine" w poznańskiej galerii Vinci Art na Śródce, Oskar Zięta zaprasza w przewrotną podróż po minimalizmie skupionym na formie i kolorze.

Już 8 kwietnia odbędzie się wernisaż wystawy Oskara Zięty “Matt is the new shine” w poznańskiej galerii Vinci Art na Śródce.

Oskar Zięta eksploruje w niej kolory, dla których matowa powierzchnia tworzy nową estetykę i sposoby wykorzystania w przestrzeni.

Znakiem rozpoznawczym Oskara Zięty są napompowane obiekty i spektakularne rzeźby wykonane w technologii FIDU, ze stali nierdzewnej, wypolerowanej na lustrzany efekt. Wystawą zatytułowaną “Matt is the new shine” w poznańskiej galerii Vinci Art na Śródce, artysta zaprasza nas w przewrotną podróż po minimalizmie skupionym na formie i kolorze.

Drastyczna redukcja blasku, na rzecz matowego wykończenia oraz epatowanie bielą – sumą wszystkich kolorów - to swoisty manifest podkreślający siłę wyrazu minimalistycznych form i przestrzeni. Obiekty umieszczone w otoczeniu wszechobecnej bieli, uwypuklają kształty, półtony, niuanse. Skupiają uwagę na kompozycji, fakturze i detalu. Kiedy nie wiemy, co jest do końca wklęsłe a co wypukłe, zaburza się nasza percepcja, uruchamia wyobraźnia i emocje.



Eksplorowanie barw to kontynuacja poszukiwań kolorystycznych dla dobrze znanych obiektów designerskich Zieta Studio, zapoczątkowanych na wystawie Warsaw Home w 2018 r. Matowa powierzchnia tworzy dla nich nową estetykę i sposoby wykorzystania w przestrzeni.

Jako pierwsza na artystyczny warsztat została wzięta biel, barwa o wielu znaczeniach i symbolach. Pokój, czystość, pustka, tabula rasa, stan idealnej równowagi to konteksty, do których się odwołuje. Biel pozwala oczyścić umysł od przytłaczających bodźców; w zależności od światła jest ciepła lub zimna. Biel, podobnie jak twórczość Oskara Ziety, jest sensoryczna i powściągliwa, pełna znaczeń a zarazem neutralna.

Wernisaż:

8.04.2022 godz. 19:00

Wystawa:

9.04.2022 -7.05.2022

Vinci Art Gallery | Ul. Rynek Śródecki 15/2 Poznań

Jej partnerami są: Mercedes Duda Cars, Elle Decoration, Ridex, Axalta, Nickel Development, Da Vinci, Hormann, PropertyDesign.pl oraz DobrzeMieszkaj.pl

Oskar Zięta to architekt, artysta i projektant procesów. Stworzył ponad 200 oryginalnych form użytkowych, w których wypracował własny rozpoznawalny styl. Autor rzeźb, które manifestują jego pełne pasji eksperymentalne podejście do projektowania. Głównym paradygmatem jego twórczości jest eksplorowanie formalnych i technicznych właściwości metalu przekształcanego przy wykorzystaniu autorskiej technologii FiDU.

Działalność projektowa i artystyczna Oskara Zięty była wielokrotnie nagradzana najważniejszymi wyróżnieniami, m.in. Designpreis Award, Red Dot oraz Audi Mentor Preis, Must Have, a także nominacją do Schweizer Design Preis. W 2019 roku jego NAWA zdobyła nominację do prestiżowej europejskiej nagrody Miesa van der Rohe. Ponadto, Oskar Zięta ma na swoim koncie współpracę z takimi markami jak Audi, Architonic, Rado i Pirelli. Jego prace znajdują się w kilkudziesięciu muzeach na świecie, m.in. w kolekcjach Museum für Gestaltung w Zurychu, Pinakotece w Monachium, Muzeum Jerke oraz Centrum Pompidou w Paryżu.