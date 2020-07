PH Matarnia pomaga

Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim ma pod stałą opieką około 100 rodzin. Każda rodzina, która trafia do placówki może liczyć na kompleksową, profesjonalną i interdyscyplinarną pomoc. Dzięki dodatkowej przestrzeni o wielkości 100 mkw, ze wsparcia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę skorzystać będzie mogło jeszcze więcej młodych osób, które doświadczyły przemocy bądź zmagają się z innymi problemami.

– W dobie pandemii, gdy większość czasu spędzamy w domach, najmłodsi, a więc najbardziej bezbronni, są jeszcze bardziej narażeni na przemoc – mówi Katarzyna Kaczmarek, Marketing Manager Parku Handlowego Matarnia i zwraca uwagę na problem: – Statystyki mówią, że w trakcie pandemii odnotowaliśmy 40% więcej aktów przemocy domowej. To właśnie dlatego tak istotne jest, by wolontariusze i pracownicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę mieli odpowiednie warunki do tego, żeby udzielić wsparcia jak największej liczbie ofiar.

Park Handlowy Matarnia wraz z IKEA oraz całą grupą INGKA Centres przekazali placówce sprzęt multimedialny do zajęć i terapii, meble oraz sprzęty gdańskiego Centrum Pomocy Dzieciom.

– Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu dzieci i ich rodziny – w szczególny sposób dotknięte przez pandemię – w nowym miejscu będą czuły się dobrze i bezpiecznie – dodaje Katarzyna Kaczmarek.

To nie pierwszy raz, kiedy Park Handlowy Matarnia wspiera Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Od wybuchu pandemii COVID-19 zorganizowano już dwa koncerty online, podczas których zebrano fundusze na rzecz usprawnienia działania Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.