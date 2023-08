Polski Holding Hotelowy został Partnerem EuroSkills Gdańsk 2023. Na początku września odbędzie się już ósma edycja konkursu EuroSkills.

EuroSkills to największe w Europie wydarzenie związane z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności.

Odbywający się co dwa lata i organizowany przez WorldSkills Europe wraz z 32 krajami członkowskimi, EuroSkills gromadzi setki młodych profesjonalistów z krajów całej Europy.

Rywalizują oni o szansę zostania najlepszym w Europie w wybranej przez siebie umiejętności.

EuroSkills Gdańsk 2023 powita 600 wykwalifikowanych młodych profesjonalistów w wieku poniżej 25 lat z 32 krajów, którzy przyjadą do stolicy województwa pomorskiego, aby wziąć udział w konkursach i pokazach w 43 różnych umiejętnościach i zawodach, pogrupowanych w sześć kategorii branżowych. Jedną z konkursowych umiejętności jest „obsługa gości hotelowych”. Warto dodać, że organizatorzy wydarzenia spodziewają się około 100 000 uczestników z całej Polski i zagranicy.

W zeszłym roku Polski Holding Hotelowy również był zaangażowany w polską edycję SkillsPoland 2022, podczas której dyrektorzy dwóch gdańskich obiektów należących do spółki PHH wzięli udział w wydarzeniu jako eksperci. Z kolei WorldSkills Poland to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez prestiżowe, międzynarodowe konkursy WorldSkills i EuroSkills. EuroSkills i WorldSkills, które są największymi tego rodzaju zawodami na świecie.

