Polski Holding Hotelowy odebrał statuetkę i certyfikat Friendly Workplace 2023 i tym samym dołączył do grona firm, które tworzą przyjazne i nowoczesne środowisko pracy.

Spółka PHH została wyróżniona przede wszystkim za program motywacyjny „Ambasador”.

Jako pierwsza spośród firm z branży turystyczno-hotelarskiej otrzymała nagrodę redakcji MarkaPracodawcy.pl.

– Gratulujemy nagrody i realizowanej strategii HR. Polski Holding Hotelowy to pierwsza firma z branży turystyczno-hotelarskiej z certyfikatem i nagrodą naszej redakcji. Włączając PHH do grona Przyjaznych Pracodawców w szczególności pragnęliśmy docenić kulturę organizacyjną Waszej firmy, która opiera się na motywowaniu, angażowaniu i docenianiu pracownika. Jest to widoczne zwłaszcza w innowacyjnym programie Ambasador, dzięki któremu pracownicy są nie tylko zaangażowani w swoim środowisku pracy i na swoich stanowiskach, ale także aktywnie działają na rzecz społeczeństwa – powiedział Michał Biały, dyrektor zarządzający portalu MarkaPracodawcy.pl

Nagroda dla PHH. Fot. Mat. pras.

Friendly Workplace® to prestiżowe wyróżnienie redakcji MarkaPracodawcy.pl dla pracodawców, którzy mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników. Nagradzane są nim firmy, które szanują i wspierają model równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym, tworzą zdrowe i przyjazne środowisko pracy, stawiają na otwarte i partnerskie relacje z pracownikami, inwestują w rozwój ich kompetencji zawodowych oraz zainteresowań.

- To dla nas wielki zaszczyt i radość, że nasza firma została wyróżniona w tak prestiżowym konkursie redakcji MarkaPracodawcy.pl. Wiadomo, że wyniki finansowe to podstawa dobrego i sprawnego funkcjonowania naszej spółki i całej Grupy PHH. W tym obszarze nie zwalniamy tempa, o czym świadczą nasze ostatnie bardzo dobre wyniki.

Jednak wszyscy wiemy, że najważniejszym czynnikiem do osiągnięcia sukcesu – nie tylko finansowego, ale również w każdym innym obszarze – są ludzie.

Tym bardziej więc cieszę się, że nasza firma, jako pierwsza w branży hotelarskiej, została doceniona za to, że tworzy przyjazne i nowoczesne środowisko pracy, inwestując w swoich pracowników poprzez różne formy premiowania i motywowania, w tym m. in. nagrodzony programy „Ambasador”. Dzięki temu programowi nasi pracownicy rozwijają się nie tylko w naszej firmie, ale są również nagradzani za działalność na rzecz społeczeństwa. Drodzy Pracownicy ta nagroda należy się przede wszystkim Wam. Dziękuję Wam z całego serca, że wspólnie razem tworzymy nowoczesne miejsce pracy, przyjazne i otwarte na potrzeby innych – podkreślił Gheorghe Marian Cristescu, prezes PHH.

Sukces PHH. Fot. Mat. pras.

Programu Ambasador to innowacyjny program motywujący pracowników, który został wprowadzony przez Polski Holding Hotelowy w październiku 2021 r. Program wzmacnia markę pracodawcy (Employer Branding) w branży hotelarskiej i jest dostosowany do realnych potrzeb pracowników. To program, który wykracza poza tradycyjne programy motywacyjne.

Oprócz elementów wzmacniających zaangażowanie pracowników na rzecz firmy wprowadza do organizacji działania i postawy prospołeczne (pomoc potrzebującym, profilaktyka zdrowotna, wolontariat itp.). Wzmacnia normy i więzi społeczne takie, jak pomoc koleżeńska czyli dzielenie się dobrym słowem (pochwała od gościa lub współpracownika), jak również zachęca do wykonywania zadań ponad standardowy zakres obowiązków.

– Program „Ambasador” adresowany jest do 480 pracowników Polskiego Holdingu Hotelowego, z którego obecnie korzysta ponad 70 proc. zatrudnionych. Od października 2021 r. ponad 350 pracowników PHH wzięłoudział w tym programie, w ramach którego uczestnicy w zamian za określone postawy i aktywności zdobywają punkty i odbierają nagrody.

W okresie 18-tu miesięcy od uruchomienia naszej grywalizacji wypłaciliśmy już ponad 100 nagród pieniężnych, odbyły się również dwa spotkania Ambasadorów.

Dzięki temu programowi motywujemy, wspieramy i nagradzamy naszych pracowników, by byli zaangażowani nie tylko w swoim środowisku pracy i na swoich stanowiskach, lecz także, by aktywnie działali na rzecz społeczeństwa – podsumowała Danuta Kisielewska, dyrektor personalna w PHH.

Polski Holding Hotelowy z nagrodą. Fot. Mat. pras.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl