Radzimir Dębski – JIMEK stworzył we współpracy z marką BYTOM autorską kolekcję, oddającą jego eklektyczny styl. Z inspirującej współpracy narodził się utwór, który będzie promował tę kolaborację.

W ramach kolekcji jesień-zima 2023 marka BYTOM przygotowała dla swoich klientów prawdziwą niespodziankę.

W połowie października pojawi się limitowana kolekcja BYTOM x JIMEK.

Wszystkie projekty z tej wyjątkowej kapsuły powstały w ścisłej współpracy Radzimira Dębskiego z marką BYTOM.

Połączenie eklektycznej estetyki kompozytora z krawieckim doświadczeniem marki zaowocowało unikalnymi produktami – łączącymi komfort, nonszalancję i luz.

Marka BYTOM od lat kojarzy się z wysokojakościowymi kolekcjami eleganckiej mody męskiej na ważne okazje. Obok mody formalnej, będącej kwintesencją klasycznego dziedzictwa marki, obecnie rozszerza ona również linię casual i smart casual – aby móc towarzyszyć klientom na co dzień. Kolekcja przygotowana we współpracy z JIMKIEM doskonale ukazuje to, co najlepsze w ofercie BYTOM: połączenie miłości do mody, kunsztu krawieckiego, rzemieślniczej precyzji z dozą oryginalności i fantazji.

W ramach współpracy JIMEK skomponował także utwór, który stanowi ścieżkę dźwiękową dla kampanii marki. Jak mówi sam twórca, odzwierciedla ona emocje towarzyszące procesowi tworzenia kolekcji - od poszukiwania idealnych tkanin, przez pracę nad projektem, szycie ubrań, do ostatecznego efektu, którym jest harmonijna kolekcja.

Kolekcja przygotowana we współpracy z JIMKIEM. Fot. Mat. pras.

Co zgodnie podkreślają obie strony, zaangażowanie kompozytora w powstanie kolekcji obejmowało pełen proces jej tworzenia. -Zależało nam na odzwierciedleniu osobistego stylu JIMKA w kolekcji poprzez połączenie klasycznej elegancji z jego eklektycznym, luźnym i komfortowym stylem. Współpracowaliśmy nad każdym elementem, wzajemnie uzupełniając swoje pomysły – podkreśla Marcin Żukowski, główny projektant i dyrektor kreatywny marki BYTOM.

Wszystkie składowe kolekcji, od długich płaszczy po wygodne swetry, zostały wyprodukowane w Polsce z wysokiej jakości tkanin, na czele z wełną, z której klienci dobrze znają markę.

Bardzo się cieszę, że ubrania z mojej kolekcji pojawią się na rynku pod brandem polskiej firmy z tradycjami i że szyjemy je tu, na miejscu. To jest właśnie dla mnie szpan: jakość i powrót do tego, co kiedyś miało w modzie znaczenie, a gdzieś po drodze o tym zapomnieliśmy, zachłystując się masową produkcją. Nasza kolekcja ma najlepsze cechy oferty legendarnych europejskich firm, szczycących się rzemieślniczym podejściem do mody – jakość, krój, materiały - mówi JIMEK.

Jak poskreśla Marta Gos, dyrektor kreatywna VRG SA (do której należy marka BYTOM), kolekcja BYTOM x JIMEK to przykład slow fashion w jej najbardziej szlachetnym wydaniu: gdzie znaczenie ma każdy detal, a ubranie jest dopasowane do osobistych preferencji i podkreśla osobowość oraz oryginalny, osobisty styl. – W pewnym sensie przenosi nas ona do innej epoki, do ery elegancji, pozostając jednocześnie nowoczesna. Mam nadzieję, że klienci docenią precyzję, jakość i trwałość materiałów, ale też funkcjonalność i dopasowanie poszczególnych elementów do tempa współczesnego życia - mówi.

BYTOM X JIMEK. Fot. Mat. pras.

Kolekcja przygotowana z BYTOM to pierwsza taka współpraca JIMKA z marką z branży fashion. Klienci znajdą w niej sygnowane nazwiskiem artysty eleganckie płaszcze i marynarkę, ale przede wszystkim elementy mody casualowej, swetry, dzianiny i spodnie.

Rezygnujemy stopniowo z elegancji na co dzień, a szkoda. Im bardziej sam to robię, to tym bardziej mi tego brakuje. Im częściej chodzę do klubu, tym większą mam ochotę na koncert w filharmonii – komentuje Radzimir Dębski.

W przypadku JIMKA, indywidualne podejście do mody formalnej oznaczało powrót do luźniejszych krojów, zakładek i szerszych ramion w marynarkach. Elementy garderoby musiały być nie tylko eleganckie, ale również wygodne, tak, aby pozwalać na swobodne występowanie na scenie. W projekcie pomogła wcześniejsza współpraca marki z kompozytorem - BYTOM odpowiadał za stylizację Radzimira Dębskiego podczas finalnego koncertu trasy “Radzimir Dębski HOMMAGE Krzysztof Penderecki” w Lusławicach.

W stworzeniu kolekcji bezcenny okazał się warsztat i doświadczenie Henryka Spyry, głównego konstruktora marki BYTOM, który związany jest z nią od 27 lat. To on dostarczył nieocenioną wiedzę rzemieślniczą i dbał o każdy detal.

- Moda dyktuje kroje. Zmienia się technologia szycia i z czasem spodnie z zakładkami czy długie marynarki z poduszkami odchodzą w niepamięć. Ale to my dyktujemy swój styl. W marce BYTOM miałem okazję współpracować z wieloma artystami i za każdym razem staraliśmy się, aby stworzone z nimi ubrania odzwierciedlały ich charakter i były do nich dopasowane. To indywidualne podejście dotyczy też każdego naszego klienta, który przychodzi do nas, by uszyć coś na miarę lub na zamówienie – podkreśla konstruktor marki.

Kolekcja BYTOM x JIMEK będzie dostępna od połowy października w wybranych salonach marki BYTOM. Poszczególne elementy kapsuły są komplementarne do nowej kolekcji marki na sezon jesień-zima 2023, co pozwala klientom na swobodne łączenie elementów w indywidualne stylizacje.

