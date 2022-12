W tym roku Plac Unii we współpracy z Fundacją Prometeusz Zdrowie Seniora w Warszawie przygotował wyjątkową akcję, do której mogą przyłączyć się zarówno wszyscy klienci, jak i pracownicy biurowca.

Plac Unii regularnie angażuje się w liczne działania pomocowe i charytatywne realizowane wspólnie z lokalnymi organizacjami.

Ich celem jest wsparcie różnych grup społecznych.

Pomoc osobom, często starszym i samotnym, które często na co dzień muszą mierzyć się z trudnościami dnia codziennego.

W grudniu przez blisko dwa tygodnie w Placu Unii trwać będzie świąteczna akcja pod hasłem „The Giving Wall”, dzięki której klienci oraz pracownicy biurowca będą mogli wcielić się w rolę Świętego Mikołaja i spełnić marzenia potrzebujących. W części handlowej już pojawiła się ścianka stworzona z życzeń podopiecznych Fundacji Prometeusz Zdrowie Seniora. Na każdej z „cegiełek” znajduje się spis upragnionych świątecznych podarków samotnych osób starszych.

Paczka z prezentem to dla naszych podopiecznych coś więcej, niż pomoc. To ogromna radość i uśmiech na ich twarzach. Każdy prezent to wielkie marzenie, którym nasz podopieczny się z nami podzielił. Niektóre życzenia były bardzo długo wyczekiwane, wypowiedziane nieśmiałym głosem, inne praktyczne, ale niezbędne, a jeszcze inne symboliczne i bardzo skromne – bo przecież tak niewiele trzeba. Zanotowaliśmy je wszystkie dla osób biorących udział w akcji Placu Unii, ponieważ tak naprawdę dla naszych seniorów liczy się gest – świadomość, że ktoś o nich pamięta, dba i ma chęć sprawić, aby te Święta były po prostu szczęśliwe. Razem możemy to zrobić – mówi Albert Światopełk-Czetwertyński, założyciel Fundacji Prometeusz Zdrowie Seniora.

To bardzo ważne, by w okresie przedświątecznym pomyśleć o osobach, które potrzebują naszego wsparcia i pomocy. Plac Unii realizuje bożonarodzeniowe inicjatywy charytatywne od wielu lat. Ubiegłoroczna edycja The Giving Wall cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i uświadomiła nam, jak wielu naszych klientów i pracowników ma wielkie serca. Mamy nadzieję, że również teraz dzięki naszej akcji, na twarzach podopiecznych fundacji zagości uśmiech – dodaje Marcin Markowski, rzecznik prasowy Placu Unii.

Akcja The Giving Wall trwać będzie do 19 grudnia. Przygotowane prezenty można dostarczyć na stoisko dedykowane akcji codziennie w godz. 12-18, które znajduje się w pobliżu drogerii Rossmann na poziomie 0. W spełnianiu marzeń można brać udział samemu, zrobić to wspólnie ze swoją rodziną, przyjaciółmi czy swoimi kolegami i koleżankami z pracy.

