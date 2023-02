Rossmann szuka kandydatów do pracy w oparciu o rekomendacje pracowników. Stworzył program poleceń - Poleć do Rossmanna.

Poleć do Rossmanna – to programu poleceń pracowników.

Dzięki niemu sieć spodziewa się pozyskać kandydatów z wysokimi kwalifikacjami do pracy na różnych stanowiskach.

Pracownicy Rossmanna do pracy w sieci mogą polecić dowolną osobę, która według nich sprawdzi się na danym stanowisku.

Pracownicy Rossmann są zachęcani przez sieć do polecania swoich znajomych do pracy. Pod koniec ubiegłego roku wystartowała nowa odsłona programu, w którym za zgłoszenie kogoś do pracy mogą otrzymać premię.

– Rossmann jest wyjątkowy bo tworzą go wyjątkowi ludzie – to dlatego zdecydowaliśmy się na pozyskiwanie kandydatów z wysokimi kwalifikacjami w oparciu o rekomendacje naszych pracowników. Poszukujemy osób, które chcą dołączyć do grona Profesjonalistów i Pasjonatów – czytamy na stronie kariera.rossmann.pl.

Pracownik biorący udział w programie może liczyć na premię . Jej wysokość jest określona przy każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym zamieszczonym na stronie rekrutacyjnej Rossmanna. Premia wypłacana jest w dwóch transzach: I transza w wysokości 30 proc. (po przepracowaniu 2 miesięcy), II transza w wysokości 70 proc. premii (po przepracowaniu 6 miesięcy).

Aktualnie na stronie kariera.rossmann.pl znajdują się ogłoszenia pracy w drogeriach, magazynie czy na różne stanowiska w centrali oraz zaproszenie na roczny staż do działu IT.

