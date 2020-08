Polska i światowa sztuka w warszawskiej Hali Koszyki

„Sztuka na Koszykach by Artutito” to nowy cykl comiesięcznych wystaw i wernisaży topowych artystów z Polski i ze świata, którzy zagoszczą w warszawskiej Hali Koszyki.

Unikatowy projekt mający na celu wykreowania mody na sztukę, to efekt współpracy właściciela Hali Koszyki - spółki Globalworth z Artutito - Exquisite Art Gallery. Galeria Artutito do współpracy zaprosiła uznanych artystów w tym prof. Pawła Orłowskiego, Michała Jackowskiego, Kawai Artists (Erica Salina z Francji, Geraldine Morin Ginvi Art Alfredo Omana Padron), Edytę Grzyb, Marzenę Turek, Lecha Batora, Daniela del Rosal Garcie z Hiszpanii i wielu innych twórców, dla których udział w projekcie „Sztuka na Koszykach by Artutito” będzie często okazją do debiutu na polskim rynku.

Hala Koszyki to nieprzypadkowe miejsce, bowiem nasz warszawski tygiel idealnie nadaje się do misji, którą tworzymy. Dla wielu ludzi konfrontacja ze sztuką w miejscu, które jest gastronomicznym sercem stolicy będzie nie lada zaskoczeniem, a to powinno zmuszać do myślenia i jeszcze bardziej wzbogacić ofertą kulturalną. Chcemy dokonać pewnej rewolucji na rynku sztuki. Wyprowadzić dzieła z muzeów, podać je w przystępnych formatach wszędzie tam, gdzie człowiek może pierwszy raz się z nimi spotkać. Już teraz zapraszamy do Hali Koszyki w Warszawie na nowy cykl wystaw i wernisaży w przestrzeni miejskiej. W sierpniu gościmy prof. Pawła Orłowskiego, we wrześniu Kawai Artists, w październiku Edytę Grzyb, w listopadzie Lecha Batora, a rok zakończymy Hiszpanem Danielem Garcia. To będzie wielkie święto sztuki i jej mecenasów - mówi Jakub Fijewski, Marchand w Artutito - Exquisite Art Gallery

Co miesiąc w Hali Koszyki będzie można zapoznać się z twórczością innego artysty oraz nabyć jego dzieła w galerii na poziomie +1. Rozpoczęcie współpracy z Artutito - Exquisite Art Gallery to również dostęp do ekskluzywnej usługi art concierge. Galeria otwierając kolejny oddział w Hali Koszyki zaoferuje tą usługę wszystkim kolekcjonerom, którzy zdecydują się na rozpoczęcie swojej przygody na rynku sztuki.

Poszerzenie oferty Koszyków o usługę art concierge w ramach nowego cyklu wystaw to kolejny ukłon w stronę naszych gości, którzy mocno interesują się sztuką i są zainteresowani stworzeniem i rozwojem własnej kolekcji dzieł. Hala Koszyki to przecież nie tylko gastronomiczne centrum Warszawy, ale miejsce, które od lat kojarzone jest z ambitnymi przedsięwzięciami kulturalnymi - dodaje Piotr Krowicki, Marketing Manager w Globalworth.

Terminarz wystaw:

1) Sztuka na koszykach by Artutito PAWEŁ ORŁOWSKI Data: 02.08.2020 - 10.09.2020

2) Sztuka na koszykach by Artutito KAWAI ARTISTS - ERIC SALIN Data: 10.09.2020 - 5.10.2020

3) Sztuka na Koszykach by Artutito EDYTA GRZYB Data: 6.10.2020 - 6.11.2020

4) Sztuka na Koszykach by Artutito LECH BATOR Data: 7.11.2020 - 2.12.2020

5) Sztuka na Koszykach by Artutito DANIEL GARCIA Data: 3.12.2020 - 31.12.2020

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient