Świąteczne zbiórki żywności przeprowadzane każdego roku w sklepach Lidl Polska mają na celu przekazanie wsparcia osobom najbardziej potrzebującym. Sieć od wielu lat współpracuje z Caritas Polska oraz Federacją Polskich Banków Żywności w zakresie edukacji żywieniowej oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności. Dzięki wspólnym zbiórkom produkty spożywcze trafiają we właściwe ręce i mogą odmienić czyjeś Święta.

Co składa się na „Obraz szczęśliwych Świąt”? W tym roku zbiórki odbywały się w sklepach Lidl Polska w dwa marcowe weekendy. Tradycyjnie zbierane były najbardziej przydatne produkty, czyli takie, które nie wymagają szczególnych warunków przechowywania oraz mają długi termin przydatności do spożycia, w tym zwłaszcza: mąka, makaron, cukier, bakalie, miód, kasza, konserwy, słodycze, olej, kawa, ryż.

Z Lidl Polska współpracujemy od początku jego istnienia, czyli od 2002 r. Cieszymy się, że znaleźliśmy partnera, z którym wspólnie możemy stawiać czoła jednemu z największych wyzwań dzisiejszego świata – z jednej strony niedożywieniu, a z drugiej – marnotrawieniu żywności. Wspólnie przeprowadzamy dwa razy do roku zbiórki żywności, która trafia do najbardziej potrzebujących – chorych, samotnych, osób w kryzysie bezdomności czy wielodzietnych rodzin. Na temat potrzeby ograniczenia marnotrawienia żywności edukujemy podczas corocznych obchodów Światowego Dnia Żywności oraz poprzez realizowany w szkołach program „EkoMisja. Nie marnuję!”, z którym co roku docieramy do tysięcy uczniów w Polsce – mówi Beata Ciepła Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.