Posadzili już 110 tys. drzew i wciąż im mało. Torus powraca z akcją

- Dwa lata temu posadziliśmy 110 tys. drzew i… wciąż nam mało. W ubiegłym roku, z powodu pandemii nie udało nam się zorganizować kolejnej edycji akcji „Do nasadzenia”, ale w tym roku wracamy pełni energii i zapału do pracy. Cieszy nas, że zainteresowanie ze strony firm jest znowu tak duże i mam nadzieję, że ponownie przekroczymy założenia – mówi Monika Brzozowska, z-ca dyrektora marketingu w firmie Torus, organizatora akcji „Do nasadzenia”.

Prace trwają

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwach w Gdańsku zniszczonych zostało w różnym stopniu ok. 49 tys. ha lasu. W Nadleśnictwie Lipusz, które najbardziej ucierpiało w nocy z 11/12 sierpnia 2017 roku powierzchnia ta wyniosła blisko 18 tys. ha, w tym ok. 4,2 tys. ha to lasy zniszczone całkowicie.

- Prace nad przywracaniem lasu po huraganie 100-lecia, jaki przeszedł przez teren naszego kraju w 2017 roku cały czas trwają. W wielu miejscach las na terenach poklęskowych w naszym regionie już rośnie. Ponad połowa zniszczonych pomorskich lasów jest już odtworzona – mówi Anna Kukier, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Lipusz.

Dotychczas w lipuskich lasach udało się przywrócić drzewka na powierzchni 2,6 tys. ha - drzewostan odtworzono więc w blisko 62%. Tylko wiosną br. dzięki zaangażowaniu leśników i pracowników zakładów usług leśnych przywrócono las na powierzchni 1000 ha. Leśnicy z Lipusza przygotowują się do kolejnych prac odnowieniowych, tym razem jesiennych, w ramach których planują posadzić ponad 100 ha lasu. Nadleśnictwo Lipusz położone jest częściowo na terenach Borów Tucholskich stąd też dominującym gatunkiem jest sosna. Wiosną bieżącego roku posadzono jej ok. 6 mln szt., pozostałych gatunków takich jak buk, dąb, brzoza, modrzew, świerk, lipa, bez czarny, grusza, jabłoń, kruszyna, jarząb, jawor posadzono blisko 1,2 mln szt. Z inicjatywy Torusa do działań leśników po raz kolejny włączą się firmy z Trójmiasta.