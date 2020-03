Poznańska Avenida zaprasza na warsztaty tworzenia ekokosmetyków

– Chcemy wyjść naprzeciw rosnącej świadomości ekologicznej naszych Klientów. Dlatego też pragniemy zaprosić wszystkich chętnych do udziału w naszych eko warsztatach kosmetycznych. Wspólnie stworzymy m.in. kremy do rąk, balsamy, czy sole do kąpieli. Dzięki udziałowi w wydarzeniu możemy sprawić sobie niebanalne kosmetyki, a także dołożyć cegiełkę do ochrony naszej planety- zaprasza Katarzyna Korpak, dyrektor Avenidy Poznań.

Bezpłatne warsztaty tworzenia ekokosmetyków odbędą się w dniach 12-14 marca w godzinach 11.00 – 19.00 w strefie Avenida Lounge na poziomie +1. Wstęp wolny.