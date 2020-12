Pracownicy Panattoni pocili się w dobrej sprawie. Przekazano niemal 290 tys. zł na UNICEF-u

Pracownicy Panattoni przekuli swoją aktywność fizyczną na wymierne wsparcie dla UNICEFu. 211 Panattończyków z 8 krajów wzięło udział w firmowej akcji ‘Robomania’ przez dwa tygodnie zbierając punkty w ramach aplikacji Activy. Uprawiali jogging, gimnastykę w domu czy wybierali rower jako formę transportu i zdobyli aż 143 777 punktów. Każdy punkt to jedna złotówka, która została podwojona przez firmę. Finalnie Panattoni przekazało organizacji UNICEF kwotę 286 354 zł na pomoc dzieciom w Sudanie, Jemenie, Nigrze, oraz Syrii. Akcja była formą prezentu na urodziny CEO firmy – Roberta Dobrzyckiego, który po tygodniu do niej dołączył.

Drużyna Panattoni zwarta i gotowa. Pandemia koronawirusa mocno ograniczyła możliwości uprawiania sportu i pozostania aktywnym, m.in. przez zamknięcie siłowni, czy basenów oraz przejście w tryb pracy zdalnej. Pracownicy Panattoni pokazali jednak, że każda pora jest doskonała na odrobinę ruchu, szczególnie kiedy wspiera się szczytny cel. Akcja Robomania45 przyciągnęła 211 Panattończyków z Polski, Holandii, Luksemburga, Hiszpanii, Niemiec, Czech, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy podjęli się wyzwania i za pomocą aplikacji Activy rejestrowali zarówno aktywności domowe, jak i kilometry pokonywane na powietrzu w ramach rowerowych wycieczek, spacerów z psem, czy joggingu, a ich ruch był następnie przeliczany na punkty, których liczba miała wpływ na ostateczną darowiznę firmy. Akcja trwała od 23 listopada do 7 grudnia i przez ten czas pracownicy Panattoni z całej Europy zarejestrowali 2477 aktywności oraz pokonali 8290 kilometrów. Uczestnicy wspierali się nawzajem m.in. na grupie facebookowej, gdzie udostępniali zdjęcia podczas ćwiczeń, pełne humoru i determinacji.

Dwa tygodnie wspólnego wysiłku zaowocowało zebraniem aż 143 777 punktów, a dwukrotność tej liczby – 286 354 zł - została przekazana jako darowizna dla UNICEF. Organizacja przeznaczy tę kwotę na wsparcie krajów rozwijających się - Sudanu, Jemenu, Nigru i Syrii w zakresie dostarczenia dzieciom sprzętu medycznego i lekarstw oraz zaopatrzenia w środki higieniczne i czystą wodę.

Panattoni dla UNICEFu



- Inicjatywa Robomania to prezent-niespodzianka dla naszego CEO – Roberta Dobrzyckiego – który uwielbia sport i kiedy tylko może jest aktywny. Wprowadzając elementy gamifikiacji zaangażowaliśmy nasz wspaniały zespół Panattoni i pokazaliśmy kapitanowi naszego statku, że może na nas liczyć, jednocześnie wspierając szczytny i istotny społecznie cel. Sam Robert dołączył do akcji po tygodniu jej trwania, zarażając pozytywną energią i dopingując uczestników. To budujące, że tak wielu z nas zaangażowało się w tę inicjatywę. Udowodniliśmy, że jesteśmy jedną, europejską drużyną Panattoni, o wielkich sercach i żelaznych płucach - mówi Anita Pietrykowska, Marketing & Communications Director Europe .

Uczestnicy akcji postanowili nie spoczywać na laurach, dlatego sportowa aplikacja stanie się nieodłącznym elementem życia firmy, integrującym europejski zespół i motywującym do działania i ćwiczeń.