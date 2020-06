Prezes Hotelu Arłamów rapuje w #hot16challenge2









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 05 cze 2020 19:16

Michała Kozaka, prezesa zarządu Hotelu Arłamów nominował do udziału w akcji #hot16challenge2 burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz. – Podejmuję to wyzwanie, by wywołać zamieszanie. Z końca świata ta nawijka. Turbo Kozak, to nie będzie łatwa piłka – śpiewa hotelarz w swoim liczącym 16 wersów utworze.