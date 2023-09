Poznaliśmy laureatów konkursu Prime Property Prize 2023. Plebiscyt wyłonił firmy oraz inwestycje, które wywarły największy wpływ na rynek nieruchomości i budownictwa. Oto tegoroczni zwycięzcy!

Konkurs Prime Property Prize wyłonił firmy oraz projekty, które w ostatnim roku miały największy wpływ na wydarzenia na rynku nieruchomości komercyjnych.

Konkurs wyłonił osobistości, których spektakularne działania odegrały kluczową rolę w rozwoju całej branży.

Finał konkursu odbył się podczas uroczystej Gali Prime Property Prize 2023 r., towarzyszącej konferencji Property Forum 2023, w dniu 18 września 2023 r.

Konkurs Prime Property Prize był jednym z wydarzeń towarzyszących tegorocznej konferencji Property Forum 2023, którą zaplanowano w dniach 18 - 19 września w Warszawie. Konkurs wyłonił firmy oraz inwestycje, które wywarły największe wrażenie na rynku nieruchomości komercyjnych. Plebiscyt wytypował także wybitne osobistości, których działania odegrały kluczową rolę w rozwoju całej branży.

Zwycięzcy odebrali nagrody i wyróżnienia w trakcie uroczystej Gali, która odbyła się pierwszego dnia wydarzenia - 18 września. Wyjątkowe statuetki projektu Oskara Zięty, nowa formuła spotkania, muzyka na żywo, a przede wszystkim wspaniali goście - tak wyglądał tegoroczny finał konkursu na najlepsze nieruchomości.

Uroczyste wydarzenie prowadzili Małgorzata Burzec-Lewandowska, redaktor naczelna, PropertyDesign.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyNews.pl i Robert Posytek, redaktor naczelny, PropertyNews.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyDesign.pl.

W tym roku nagrody zostały przyznane w 12 kategoriach.

Oto tegoroczni laureaci Prime Property Prize:

Prime Property Prize: Panattoni Deweloperem Roku

W kategorii Deweloper Roku statuetka trafiła do firmy Panattoni. Deweloper ma za sobą bardzo pracowite lata. Kolejne otwarcia, nowe projekty - firma w latach 2020-2022 dostarczyła ponad 8 mln mkw. powierzchni przemysłowej. A to nie koniec. Nadchodzące lata zapowiadają się nie mniej pracowicie.

Nagrodę odebrał: Robert Dobrzycki, dyrektor generalny, współwłaściciel, Panattoni Europe, UK and India.

- Bardzo serdecznie dziękuję za tą nagrodę. Bardzo mi miło, ponieważ takie wyróżnianie nie jest łatwo zdobyć, szczególnie jeśli buduje się magazyny. Ta nagroda jest dla nas szczególna - powiedział Robert Dobrzycki

Prime Property Prize: Atrium Promenada najlepszym centrum handlowym roku

Kolejna kategoria w konkursie to Inwestycja Roku - Rynek Powierzchni Handlowej. Jury i czytelnicy zdecydowali, że najlepsza inwestycja handlowa znajduje się w Warszawie i jest to projekt Rozbudowa i Przebudowa Atrium Promenada.

Nagrodę odebrali: Tomasz Hofman, dyrektor Centrum Handlowego Promenada, G City Europe, Anna Tana, Asset Director, G City Europe oraz Jocelyn Fillard, dyrektor ds. architektury, SUD Polska.

- Na samym wstępie chciałbym serdecznie podziękować. Nagroda ta ma dla nas szczególne znaczenie i traktujemy ją jako szczególny wyraz uznania dla naszych starań. Nagroda jest dla nas tym bardziej cenna, że projekt ten zrealizowaliśmy w dość krótkim czasie. Kiedy otwieraliśmy ten obiekt wiedziałem, że otwieramy najbardziej ciekawy obiekt w Warszawie, teraz mam potwierdzenie, że to nie były puste myśli - mówił Tomasz Hofman.

Prime Property Prize: Ocean Office Park B Biurowcem Roku

Z kolei w Krakowie mieści się Biurowiec Roku. To Ocean Office Park B , którego inwestorem jest Cavatina Holding.

Statuetkę odebrali: Daniel Draga, prezes zarządu Cavatina Group; Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding.

- Miło jest mi państwa powitać. Dziękujmy za tą nagrodę wszystkim, który na nas głosowali. Jesteśmy z niej bardzo dumni. Konkurencja w Krakowie była silna tym bardziej cieszymy się, że udało nam się wygrać - powiedział Daniel Draga.

- Dla Cavatina to kolejne wyróżnienie za kolejny spektakularny projekt. Dziękujemy - dodał Sebastian Suchodolski.

Prime Property Prize: Fabryka dla Reynaers Aluminium najlepszą inwestycją magazynowo-logistyczną roku

W dalszej części wydarzenia skupiono się na sektorze i inwestycjach, które stały się polską specjalnością i które przyciągają aktualnie uwagę największych inwestorów - mowa o projektach Logistyczno-Magazynowych. Inwestycje z tego segmentu w Polsce budują się na potęgę, ale najbardziej spektakularnym otwarciem w ostatnim roku okazała się Fabryka dla Reynaers Aluminium w Żabiej Woli od Panattoni.

Nagrodę odebrali: Marek Dobrzycki, dyrektor generalny, współwłaściciel, Panattoni Europe, UK and India; Krzysztof Panawa, dyrektor sprzedaży, Reynaers Aluminium oraz Zbigniew Reszka, architekt, założyciel biura Arch-Deco.

- Jest mi niezmiernie miło odebrać tą nagrodę. Bardzo dziękujemy. To dowód na to, że dzięki dobremu partnerstwu można budować ciekawe obiekty - powiedział Marek Dobrzycki.

- Obiekt powstał w ciężkich czasach dla branży budowlanej. Tym bardziej jesteśmy dumni. Było ciężko, ale się udało - powiedział Krzysztof Panawa.

Prime Property Prize: Barceló Warsaw Powiśle hotelem roku

Ostatni rok obfitował także w wydarzenia na rynku hoteli. Jury miało tu twardy orzech do zgryzienia, a głosy Czytelników do ostatniej chwili rozkładały się niemal po równo. Hotelem, który najbardziej podbił serca Jury i Czytelników jest Barceló Warsaw Powiśle od White Star Real Estate. Za projektem tej spektakularnej inwestycji stoi biuro APA Wojciechowski Architekci.

Nagrodę w tej kategorii odebrali: Dariusz Domański, managing partner, White Star Real Estate; Agnieszka Tucharz, general manager Barceló Warsaw Powiśle oraz Michał Sadowski, współwłaściciel, wiceprezes, architekt partner, APA Wojciechowski Architekci.

- Chciałem bardzo podziękować w imieniu White Star Real Estate. Jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia, tym bardziej że Elektrownia Powiśle jest inwestycję wieloetapową. Hotel Barceló Warsaw Powiśle był ostatnim etapem procesu budowlanego, nagroda jest bardzo miłym podsumowaniem całego procesu inwestycyjnego - powiedział Dariusz Domański.

Prime Property Prize: Kamienica Wolfa Krongolda inwestycja PRS roku

Z hoteli przenieśliśmy się do mieszkań, a dokładniej mieszkań na wynajem, czyli sektora PRS. Ten segment w ostatnich latach intensywnie się rozwijał, a kolejne inwestycje zaskakują rozmachem i standardem wykonania. Nagroda Prime Property Prize w kategorii PRS została przyznana po raz drugi. Rok temu w tej kategorii nie było jeszcze zbyt wielu zgłoszeń. W tej edycji plebiscytu sytuacja była już zupełnie inna. Czytelnicy i członkowie Jury tegorocznej nagrody Prime Property Prize uznali, że na nagroda w kategorii Inwestycja PRS powędruje do Kamienicy Wolfa Krongolda sieci AFI Europe Poland.

Nagrodę odebrał Sebastian Kieć, prezes zarządu AFI Europe Poland oraz Joanna Pergół, property manager AFI Europe Poland.

- Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy na nas głosowali. Cieszymy się ta nagroda jest dowodem na to, że nasz trud został doceniony. Zapraszamy do zapoznania się z naszą inwestycją - powiedział Sebastian Kieć.

Prime Property Prize: Biuro kancelarii CMS Poland Przestrzenią Komercyjną Roku

W dalszej kolejności poznaliśmy najciekawszą inwestycję w kategorii Przestrzeń Komercyjna. Zwycięzcą w plebiscycie zostało Biuro kancelarii CMS Poland od CMS Cameron McKenna, za którego projektem stoją projektanci od Trzop Architekci.

Wyróżnienie odebrali: Andrzej Pośniak, partner zarządzający, CMS Cameron McKenna; Beata Kępowicz, COO CMS; Kinga Gajewska, dyrektor ds. koordynacji projektów, architekt oraz Magdalena Antończyk i Kinga Gajewska, architektki Trzop Architekci.

- Nagroda ma dla nasz szczególną wartość. Pierwszy raz startujemy w tej kategorii, tym bardziej cieszymy się z wyróżnienia. Pragnęliśmy stworzyć miejsce pracy, które buduje relacje z klientami, chcieliśmy aby to miejsce żyło i wyznaczało trendy na przyszłość. Wydaje nam się, że cel został zrealizowany. Jeśli chce się sięgną gwiazd to warto to robić w grupie. Dziękujemy pracowni architektonicznej Trzop Architekci - mówił Andrzej Pośniak.

- Życzę sobie i wszytskim architektom takich klientów - powiedziała Magdalena Antończyk.

Prime Property Prize: Montownia Lofts & Experience ze statuetką za Architekturę

Kolejna kategoria to Architektura. Nagroda jest tu przyznawana obiektom komercyjnym wnoszącym na rynek nowatorskie rozwiązania architektoniczne i projektowe, wyznaczające nowe trendy w tym zakresie, a także powstające z poszanowaniem otoczenia i tkanki miejskiej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Inwestycją zrealizowaną w ciągu ostatniego roku, która zachwyciła dobrą architekturą jest Montownia Lofts & Experience w Gdańsku od Euro Styl, Rayss Group.

Statuetkę odebrali: Mikołaj Konopka, prezes zarządu, Euro Styl oraz Łukasz Rayss, prezes, Rayss Group.

- Dla architekta taka nagroda jest najwspanialsza. Dziękuję całemu zespołowi Euro Stylu. Czuję mały dyskomfort ponieważ na tej scenie powinno być przynajmniej kilkadziesiąt osób. Każda z tych osób przyczyniła się do świetności tego projektu - mówił Łukasz Rayss.

- Chciałbym podziękować Jury za wybór. Tak naprawdę to nie jest typowy obiekt dla naszej firmy. Trochę brnęliśmy w nieznane, trochę eksperymentowaliśmy - tym bardziej się cieszymy. Inwestycja już stała się sukcesem komercyjnym. Montowania stała się ikoną rewitalizacji. Mam nadziej, że będzie iskrą, która zainicjuje dalszy proces rewitalizacji okolicy - dodał Mikołaj Konopka.

Prime Property Prize: Łódź Miastem Przyjaznym Inwestorom

Od 12 lat w konkursie Prime Property Prize wyróżniane są również Miasta Przyjazne Inwestorom. W tegorocznej edycji doceniony został przyjazny klimat inwestycyjny Łodzi. Miasto stawało w szranki z tak dużymi aglomeracjami jak Warszawa czy Poznań.

Nagrodę za to wyróżnienie odebrali: Pierwszy Wiceprezydent Łodzi - Adam Pustelnik oraz Adam Brzostowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi.

- Od dwóch lat zajmuję się polityką. Spostrzegłem, że to co jest fundamentem rozwoju i wzrostu miasta czasem niknie w codziennej walce. Wszystkie nasze plany zostały realizowane, dzięki branży nieruchomości. Nagroda to dowód, że to co robimy ma sens. Łódź to teraz zupełnie inne miasto - mówił Adam Brzostowski.

Prime Property Prize: Colliers Agencją Doradczą Roku

Wiele projektów inwestycyjnych nie mogłoby powstać bez pomocy doradców - i właśnie do nich skierowana była kolejna nagroda plebiscytu PPP. Doradcą Roku 2023 została firma Colliers.

Nagrodę z ramienia firmy odebrała Agnieszka Krzekotowska, senior partnerka w Colliers.

- W imieniu zarządu i wszystkich członków zespołu dziękujemy za tą nagrodę. Jest to dla nas miła niespodzianka, ale też potwierdzenie, że objęta przez nas strategia była trafna - mówiła Agnieszka Krzekotowska.

Prime Property Prize: Savills zgarnia statuetkę w kategorii Strategia ESG

W tym roku po raz drugi przyznano statuetkę za inwestycje w kierunku odpowiedzialności gospodarczej, odpowiedzialności w miejscu pracy, odpowiedzialności społecznej i wobec środowiska naturalnego. Firma Savills zgarnęła statuetkę w kategorii Strategia ESG.

Odebrała ją Katarzyna Chwalbińska-Kusek, Head of ESG & Sustainability, Savills Polska.

- Zazwyczaj mówię dużo, dziś jednak emocje są zbyt duże. Powiem więc krótko. To ogromny zaszczyt. To że taka nagroda jest przyznawana jest dowodem na to jak ważnym aspektem stał się zrównoważony rozwój w strategiach działania naszej branży. Czuję tą odpowiedzialność. Mamy jeszcze dużo do zrobienia. Każde działanie na rzecz środowiska ma duże znacznie - mówiła Katarzyna Chwalbińska-Kusek.

Prime Property Prize: Jarosław Zagórski Człowiekiem Roku Propertynews.pl

Zwieńczeniem gali nagród w konkursie Prime Property Prize było wręczenie nagrody w najważniejszej kategorii plebiscytu - Człowiek Roku Propertynews.pl. Okrzyknięty nim został Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland, który podejmuje się najtrudniejszych inwestycji i stale tworzy nowe obiekty komercyjne.

- Bardzo się cieszę. Dziękuje za zaufanie i głosy. Jestem nieco zdziwiony, ponieważ ten rok był jednym z najtrudniejszych w mojej karierze. Tym bardziej taka nagroda cieszy. Bardzo dziękuję - podsumował Jarosław Zagórski.

Technologie dla branży nieruchomości

Po emocjach związanych z ogłoszeniem laureatów konkursu Prime Property Prize przyszła pora na wręczenie nagród w plebiscycie PropTech Festival, w którym wyróżniane są najlepsze technologie dla branży nieruchomości. Jury wyłoniło zwycięzców dopiero dziś, po wysłuchaniu arcyciekawych prezentacji zgłoszonych rozwiązań. Wcześniej głosowali na nie czytelnicy portali PropertyNews.pl i PropertyDesign.pl.

W tym roku nominowano 10 rozwiązań, z których wyłoniono aż trzech zwycięzców.

Ogłosili ich Rafał Grudzień z PropertyGate i Natalia Świrska, członkowie jury konkursu. Chwilę wcześniej Bartosz Dobrowolski, założyciel, prezes, Proptech Foundation, opowiedział o przebiegu i zaciętej rywalizacji 10 finalistów proptech festivalu.

Nagrodą w plebiscycie jest gwarantowany udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym 2023 oraz zaproszenie do indywidualnej kampanii promocyjnej w mediach branżowych Grupy PTWP SA.

Jury nie miało wątpliwości, ze rynek nieruchomości podbiją rozwiązania:

Fliko - cyfrowa platforma do kompleksowego zarządzania nieruchomościami.

h-Our Store (Metro Properties) - aplikacja umożliwiająca wynajem sklepu w centrum handlowym.

YourBuildingApp (Ybapp Limited) - platforma do zarządzania budynkami.

