Prologis ufundował renowację i wyposażenie nowo powstałej pracowni LEGO w Szkole Podstawowej nr 14 w Chorzowie. Pomysłodawczynią tej inicjatywy była Ewa Pastucha, wychowawczyni w szkolnej świetlicy, która koordynowała realizację projektu.

Szkolna świetlica została odmalowana przez szkołę, pojawiły się tam nowe regały oraz mnóstwo zestawów klocków LEGO dla uczniów w każdym wieku ufundowane przez naszą firmę.

Do pracowni trafiły również zestawy LEGO, z których można zbudować magazyn Prologis.

„To spełnienie marzeń naszych podopiecznych, zarówno tych młodszych jak i starszych! Jesteśmy bardzo wdzięczni Prologis za pomoc w stworzeniu pracowni LEGO w naszej szkole.” – powiedziała Mirosława Reymman, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 14 w Chorzowie.

Cieszymy się, że Prologis przyczyniło się do uśmiechów dzieci. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej małej społeczności, wspierać ją i mieć wpływ na jej dalszy rozwój – powiedział Paweł Kowalczyk, Real Estate & Customer Experience Senior Manager

Dla Prologis ważne jest, aby młodzi ludzie mogli swobodnie rozwijać umiejętności takie jak komunikacja, współpraca, kreatywność, dobra organizacja pracy czy umiejętne wyrażanie swoich potrzeb. W dzisiejszym świecie to one są kluczem do budowania własnej wartości. Prologis wspiera inicjatywy edukacyjne i społeczne, a zaangażowanie w ten projekt było szczególnie ważne ze względu na stałą obecność firmy na Górnym Śląsku.

W Chorzowie znajduje się największe centrum logistyczne firmy w regionie śląskim. Prologis Park Chorzów to nowoczesny park dystrybucyjny o łącznej powierzchni ponad 251 500 m.kw. powierzchni magazynowej i biurowej. Park oferuje wynajem elastycznych modułów magazynowych, system do smart meteringu, całodobową ochronę, 3 bramy wjazdowe, dostęp do transportu publicznego na terenie parku, obszerne parkingi i place manewrowe.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl