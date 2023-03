Piątkowe popołudnie. Jeszcze dopinamy ostatnie w tym tygodniu sprawy, ale już jedną nogą jesteśmy za drzwiami. Powoli schodzi ciśnienie, ale nie opuszcza ciekawość. I o tę ostatnią chcemy zadbać, dlatego podrzucamy nasze lektury do kawy.

Tydzień do tygodnia niepodobny i - przyznajmy - można złapać zadyszkę. W gospodarce i w nieruchomościach spodziewana stabilizacja póki co idzie dość... dynamicznie. Piszemy o tym, jak i czy ta dynamika zbliża sektor deweloperski do wzrostowej przewidywalności, staramy się też składać różne elementy układanki na rynku w spójny obraz. Warto zainwestować trochę czasu na taką ciekawość!

Między setkami informacji, jakie przekazujemy, są i takie, do których szczególnie proponujemy wrócić na spokojnie lub przejrzeć je po raz pierwszy. Dotykają różnych fragmentów rynku, niektóre jego sedna, inne podsuwamy z obrzeży codziennych wyzwań inwestorów, doradców czy zarządców i budowlańców.

Zapraszamy do lektury i oglądania, nie zapomnijcie podzielić się linkami ze znajomymi.

Czy oczekiwania najemców dotknęły sufitu? Dziś, po okresie rynku magazynowego kształtowanego przez najemców, warunki zdają się stawiać raczej właściciele:

Jakiś czas temu oczekiwania budynków wydajnych energetycznie, a do tego opartych na ESG i wykorzystujących zielone technologie, wydawały się zachciankami. Dziś wyznaczają standardy dobrych inwestycji:

Rynek najmu instytucjonalnego wraca na nasze strony w rożnych ujęciach. pokazujemy także realizacje, które są dziś nad Wisłą stają się tematem nie tylko branżowym, ale czymś, o czym po prostu się rozmawia:

W tej sprawie, jak w kropli farby, odbijają się polskie spory o renowacje kultowych już budynków. Co jest dobrą praktyką? Jak powinny być określane warunki odnawiania architektury, która według lokalnych społeczności, starzeje się nienachalnie dobrze - mówiąc delikatnie:

Piątek to czas radiowych list przebojów, więc co i nam szkodzi stworzyć Top 10 realizacji, które będą na nas spoglądać spod chmur? Konstrukcyjne, designerskie, ale przede wszystkim biznesowe giganty rosną nad Starym Kontynentem właśnie teraz:

Dla tych, którym umknęła - przypominamy: rozmowa z Nebilem Senmanem i Maciejem Dyjasem, współwłaścicielami i partnerami zarządzającymi Griffin Capital Partners.

