Polacy ruszyli na poszukiwania mieszkań, które coraz bardziej może przypominać podchody pod znalezienie trufli. Te dobre będą coraz trudniejsze do znalezienia, a wszystkie - mimo przekonywaniom rządu - coraz droższe.

Popyt na mieszkania wystrzelił bardziej, niż przewidywali autorzy programu Pierwsze mieszkanie i bezpiecznego Kredytu 2 proc.

Pierwsze tygodnie po uruchomieniu programu potwierdzać się zdają prognozy analityków i Ministerstwa Finansów: program powstał głównie po to, by odmrozić rynek nieruchomości i inwestycje.

Dziś podaż nie nadąża za kumulowanym przez kilka miesięcy popytem.

W naszym tygodniowym zestawieniu jednak nie tylko o mieszkaniówce. Warto w ten deszczowy nad sporą częścią wakacyjnego kraju poczytać i obejrzeć coś z naszych propozycji.

Na deser mamy nawet coś ze Szwecji, czyli z San Francisco.

Co z tymi mieszkaniami? Czy rzeczywiście - jak przewidują niektórzy - niebawem będziemy mieszkań szukać ze świecą? Czy podaż na rynku mieszkaniowym jest w stanie nadążyć za wybuchem zainteresowania, wstrzymywanym przez kilka miesięcy czekania na uruchomienie programu Pierwsze mieszkanie i czy jest on faktycznie tak korzystny dla kupujących?

Zainteresowanie mieszkaniami nie słabnie, a deweloperzy nadal wprowadzają na rynek mniej lokali niż sprzedają, ale w porównaniu do czerwca w ofercie znalazło się o 18 proc. więcej nowych mieszkań.

Wprowadzenie tak taniego i łatwo dostępnego kredytu spowodowało gwałtowny wzrost przeciętnej kwoty pożyczanej w Polsce na mieszkanie. Podczas gdy w czerwcu statystyczny kredyt mieszkaniowy, o który wnioskowano, opiewał na trochę ponad 380 tys. zł, to w lipcu kwota ta przekroczyła 420 tys.

Czy mieszkania mogą drożeć, a ich średnia cena w przeliczeniu na metr kwadratowy być na tym samym poziomie? Tak, to jest możliwe, o ile w sprzedaży pojawi się duża pula mieszkań z ceną poniżej średniej w dotychczasowej ofercie.

Nie wszyscy kupią na rynku pierwotnym. Pośrednicy na rynku wtórnym zacierają ręce, choć niektórzy wrzucają do beczki miodu łyżkę dziegciu. Po pierwsze, mają wątpliwości, jak długo utrzyma się stan wzmożenia na rynku kredytowym. Chodzi o to, że - jak tłumaczą pośrednicy - wiele osób wstrzymywało się za zakupem mieszkania z powodu utraty zdolności kredytowej.

Nie brakuje jednak też krytycznych głosów na temat programu Pierwsze mieszkanie. Według jednego z ekspertów ten program to pułapka dla kredytobiorców, z których wielu nie ma podstawowej wiedzy ekonomicznej. Przez 10 lat będą spłacać kredyt i będą musieli liczyć na to, że w tym okresie poprawią swoją sytuację zawodową i ekonomiczną do tego stopnia, że po upływie tego okresu będzie ich stać na pokrycie rynkowych kosztów rat kredytowych.

Biura i hotele żyją swoim życiem

Piszemy w tym tygodniu sporo o coworkingach, bo to jeden z najciekawszych trendów na rynku biurowym, który szuka swoich nowych dróg.

Rynek biur elastycznych w największych polskich miastach od kilku lat przeżywa swój rozwój. Ten model sprawdza się zarówno dla start-upów, jak i dla międzynarodowych firm. Niezależnie jakiej nazwy używamy: coworking, biura serwisowane, biura elastyczne, biura flex czy all-inclusive, chodzi przede wszystkim o krótką umowę, gotowe biuro i niski koszt wejścia.

Tymczasem w San Francisco Ingka Centres otworzy wyjątkowe miejsce spotkań we współpracy z Industrious. Przestrzeń ma być przystępna cenowo tworzona na zasadach zrównoważonego rozwoju. Jednym z głównych założeń projektu jest dbałość o zdrowie psychiczne i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Koncept Hej!Workshop miał premierę w Sztokholmie w 2022 roku, a jego projekt wspiera Ikea For Business.

Na wakacjach od biur nie zawsze za to jest różowo. Sezon wakacyjny osiągnął półmetek, bez większej satysfakcji dla obu stron - branża turystyczna skarży się na brak gości, a turyści na to, że na dłuższy wyjazd nie mogą sobie pozwolić.

A skoro o plażach mowa - wracamy do Pobierowa, gdzie w końcu pojawiły się nowe wieści od inwestora dotyczące otwarcia największego hotelu nad polskim morzem.

