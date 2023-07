Mieszkania po długich miesiącach wracają z wakacji m.in. dzięki kredytom preferencyjnym i obniżeniu wymagań przy ich zdobywaniu. W tym tygodniu przyglądaliśmy się tym niełatwym powrotom, ale nie tylko. Warto o tym poczytać, posłuchać i obejrzeć.

Co z tymi powrotami na rynku mieszkaniowym? Komentatorzy, a także Ministerstwo Finansów przyznawało jeszcze przed ruszeniem programu Pierwsze mieszkanie, że - inaczej niż głosił premier - jest to rozwiązanie skoncentrowane na odmrożeniu branży budowlanej, deweloperskiej i bankowej d względem kredytów i finansowania. I póki co rzeczywiście dało się odblokować część inwestycji ruchu w bankach, choć do pełnego optymizmu jeszcze sporo brakuje.

W I półroczu br. rozpoczęto o 33% mniej budów mieszkań niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Spadła także liczba mieszkań, na które wydano pozwolenia. Eksperci szacują, że luka mieszkaniowa może sięgać od 2 do 3 mln lokali.

Jest nowe zestawienie cen mieszkań z rynku wtórnego w II kwartale 2023 r. W niektórych dużych miastach ceny minimalnie spadły, jednak w większości z nich 1 m2 mieszkania w ciągu roku podrożał nawet o kilkanaście procent.

Program Bezpieczny kredyt 2 proc. to pułapka dla kredytobiorców, z których wielu nie ma podstawowej wiedzy ekonomicznej. Ci, których nie będzie stać na zapłatę rat, stracą swoje mieszkania - przestrzega Kuba Karliński, założyciel Magmillon.

Tymczasem w biurach temperatury rosną

Globalworth podpisał umowę sprzedaży biurowca Warta Tower w Warszawie ze spółką należącą do platformy inwestycyjnej Cornerstone Investment Management. Wartość transakcji ustalono na ponad 63 mln euro. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i ikonicznych biurowców stolicy.

PODCAST: Gdzie w tej chwili najwięcej inwestują kluczowi operatorzy powierzchni typu flex? Czy widać jakieś nowe wschodzące lokalizacje? Czy możemy się spodziewać nowych graczy? Jakie są prognozy dla powierzchni elastycznych w Polsce? - o tym (i nie tylko o tym) rozmawiamy z Michałem Kwintą, City Lead Poland, Mindspace.

- Sfinalizowanie transakcji na warunkach przez nas przedstawionych jest w interesie zarówno obligatariuszy detalicznych Golub GetHouse, którzy od dawna czekają na swoje pieniądze, jak i samego sprzedającego, który powinien już dawno wyjść z tej inwestycji – wyjaśniała po złożeniu oferty Katarzyna Budnicka, prezes Mennicy Polskiej.

Zbliża się Property Forum 2023

- Zdarzają się lokalizacje, gdzie funkcjonalna monokultura może mieć sens. Biorąc jednak pod uwagę spadającą podaż gruntów, które mogą być zagospodarowane jednokierunkowo, projekty mixed-use cieszą się coraz większą popularnością - ocenia Krzysztof Sakierski. Dodał, że w tym kierunku idą także oczekiwania konsumentów.

Tu można przeczytać więcej o tegorocznej edycji Property Forum.

