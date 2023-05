Majówka właśnie startuje, choć to jeszcze kwiecień. Pogoda chyba będzie tym razem po naszej stronie, więc na podróże i spacery podajemy chillowo coś do posłuchania - choć o lekturach nie zapominamy! Dobrego wypoczynku podczas tej majówki!

Zaczynamy od podcastu i nie będzie to jedyna polecajka do posłuchania dziś. Tydzień w zieleni, bo i maj nadchodzi, i ruszyły zielone paszporty budynków, więc nie może zabraknąć rozmowy o ludziach i środowisku. Czy strategia ESG może być oparta na wielowątkowym spojrzeniu na firmę? Jaki jest jej wpływ na otoczenie i środowisko? [PODCAST].

Takiego transferu dawno nie było. Po rezygnacji z funkcji szefa Budimeksu mówił: - Przyszedł moment na zastanowienie się, czy nie warto zwolnić, na takim stanowisku nie można wziąć roku czy dwóch lat urlopu, dlatego zdecydowałem się na przejście na funkcje nie wykonawcze”. A po tym czasie nadeszła decyzja o przejściu z Budimeksu do konkurencyjnego Unibepu.

Coworkingi, biura serwisowane i inne modele powierzchni elastycznej rosną w siłę. Flexi Lease to połączenie rozwiązań coworkingowych z potrzebą posiadania własnej, wydzielonej przestrzeni na elastycznych warunkach najmu. o tym, jak bardzo można rozciągnąć ideę biura usłyszycie w naszym podcaście. [SŁUCHAJ]

W piątek wchodzą w życie zmiany dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej, które mają zwiększyć skuteczność dotychczasowych przepisów. Sporządzenie i przekazanie dokumentu jest obowiązkowe przy sprzedaży i wynajmie mieszkania lub budynku.

Jedną trzecią życia spędzamy w pracy. To, w jakich pomieszczeniach przebywamy, ma więc znaczne przełożenie na nasze zdrowie i samopoczucie. A niektórzy z nas potrzebują szczególnych rozwiązań, które pomogą pracować we wspólnej przestrzeni. bardzo polecamy ten raport, który można darmowo pobrać z linku w tekście.

W trzy minuty o nowych zasadach pracy zdalnej w Polsce i jej realiach w Stanach Zjednoczonych.

Czynsze za wynajem mieszkania rosły do grudnia 2022 roku, ale od tego czasu widzimy korektę i nie będzie to zapewne jedyna zmiana na niekorzyść wynajmujących. Oto sześć powodów, dla których spadnie rentowność wynajmu mieszkań.

Przypominamy, że w tym tygodniu weszły kolejne zmiany w Kodeksie pracy. W ciągu ostatnich tygodniu publikowaliśmy materiały na temat zmian w pracy zdalnej i nowych urlopach.

Dzisiaj realizują się najlepsze deale, jakie widzieliśmy do tej pory w nieruchomościach. Dla graczy z kapitałem to fantastyczny czas. A polski rynek nieruchomości konsumuje ponad połowę apetytu inwestycyjnego dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

I na koniec polecamy zerknąć do jednego z parków tematycznych - a nuż będzie podpowiedzią na brak majówkowych planów? Póki co, polecamy na wypoczynkowe dni nasze publikacje do słuchania, czytania i oglądania. Dobrej majówki!

