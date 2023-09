To ostatnia kawa tego lata, w przyszłym tygodniu zaczną się już jesienne chille. Ale też ten weekend warto spędzić na kawie z gośćmi Property Forum 2023: mamy dla Was relacje do poczytania i obejrzenia. A to nie wszystko, co serwujemy.

Dziś przypominamy wybrane wydarzenia i rozmowy z Property Forum 2023.

W czasie wydarzenia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w kilkudziesięciu spotkaniach, panelach, rozmowach, prezentacjach i gali.

Nie zabrakło także możliwości networkingu, odwiedzenia stoisk firm związanych z sektorem nieruchomości i usług mu dedykowanym.

Przede wszystkim i w tych wszystkich punktach najważniejsza była szansa na spotkanie się w dobrej atmosferze, wymiana know-how i poznania nowych ludzi.

Ludzie i nagrody

Jarosław Zagórski, Ghelamco Człowiekiem Roku Propertynews.pl! Statuetki Prime Property Prize powędrowały też m.in. do Roberta Dobrzyckiego, Panattoni i Katarzyny Chwalbińskiej-Kusek, Savills.

Prime Property Prize był jednym z wydarzeń towarzyszących tegorocznej konferencji Property Forum 2023. Konkurs wyłonił firmy oraz inwestycje, które wywarły największe wrażenie na rynku nieruchomości komercyjnych. Plebiscyt wytypował także wybitne osobistości, których działania odegrały kluczową rolę w rozwoju całej branży.

PropTech Festival za nami! Zwycięzcami konkursu na najlepsze technologie dla nieruchomości są: Fliko - platforma do zarządzania nieruchomościami; h-Our Store -aplikacja do najmu sklepów w centrum handlowym i YourBuildingApp do zarządzania obiektami.

Rozmowy na espresso, cz. I

- Dzisiaj inwestor, który do nas przyjeżdża, pyta przede wszystkim, z kim będzie pracował, jakich będzie miał ludzi. Kompetencje są najważniejsze - ocenia Janusz Michałek.

- W dalszym ciągu magazyny i mieszkaniówka pozostaną lokomotywą branży. Jednak wydaje mi się, że podobny potencjał tkwi we wszystkich sektorach rynku. Każdy z nich w obecnym momencie ma inne wyzwania, najmniej jest ich jednak w magazynach i mieszkaniach - podkreśla Kamil Kowa.

- Jesteśmy częścią cyklu podnoszenia stóp procentowych, a tym samym zmniejszających się aktywności inwestorów. Wydaje się, że w niektórych miejscach na świecie ten cykl przebiega bardziej gwałtownie. W tym sensie Polska być może jest w lepszej sytuacji - zaznacza Maciej Dyjas.

- Większość klientów obiektów biznesowych to goście korporacyjni, którzy odwiedzają tylko obiekty objęte międzynarodowymi umowami współpracy między globalnymi firmami i sieciami hotelowymi. Goście z krajów arabskich nocowali właściwie wyłącznie w jedynym sieciowym hotelu - przekazuje Artur Kozieja.

- Projekty mixed use to przyszłość rynku nieruchomości. Wszyscy dojrzeliśmy do tego, że monokultura i obiekty, które nie mają wymieszanych funkcji, nie są odporne na turbulencje i rynkowe zmiany - powiedziała Kinga Nowakowska.

To wszystko? Jak było?

Oczywiście, że to nie wszystko. Relacje, te pisane i te do obejrzenia pojawiają się na naszych stronach i będziemy do nich wracać - zapewne także w piątkowych dodatkach do weekendowego chillu. A jak było na Property Forum 2023? Zapraszamy do lektur i oglądania materiałów na naszych stronach i małego podsumowania:

