Połowa kwietnia nie daje nam się nudzić. Sporo się dzieje w każdym zakamarku świata, a jeśli komuś wydawałoby się, że nieruchomości w tym czasie odpoczywają - niech poczyta. Zresztą, taka mała prasówka do kawy poleca się każdemu.

Na sam koniec tygodnia wracamy do tematu J.W. Construction i Bliska Wola Tower. Jak wynika z postanowienia SKO, ratusz nie wykazał dostatecznie, że wydane niedawno zaświadczenie o samodzielności lokali niemieszkalnych byłoby sprzeczne z udzielonym już pozwoleniem na użytkowanie. SKO potwierdził też rację dewelopera, że nie ma przesłanek do tego, by zaszeregować budynek przy ul. Kasprzaka 29 jako obiekt hotelarski. Tekstem o sytuacji wokół jednej z najbardziej kontrowersyjnych inwestycji w Warszawie rozpoczynamy weekendową czytelnię.

Już w poniedziałek rusza Europejski Kongres Gospodarczy

Koniunktura w sektorze budowlanym – spowolnienie czy recesja? Finansowanie inwestycji w warunkach wysokiej inflacji i kryzysu gospodarczego. Jak utrzymać rentowność nieruchomościowego biznesu przy szalejących kosztach realizacji inwestycji i utrzymania budynków? W jaki sposób polski sektor budowlany może pomóc w odbudowie Ukrainy? Jak ograniczyć wpływ procesu budowlanego na środowisko? Na te i inne tematy będziemy dyskutować podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Między snem a zarobkami. O biznesie krótkiego najmu

Ten rynek będzie na fali. Dlatego warto wiedzieć, że - dajmy na to - w celach biznesowych bardzo dobrze wynajmują się mieszkania na Służewcu. Z kolei lokale na Białołęce, zazwyczaj wynajmują rodziny, szukające tańszego noclegu, a apartamenty osiągają kwoty ponad 250-300 zł za noc. O tym, że nie ma szans na podobne stawki w hotelu - tłumaczy Adrian Barwicki, właściciel Rentujemy.

Hotele dla tych, którzy wolą jakby luksusowo

Pod Wawelem - i to niemal dosłownie - właśnie otworzył się jeden z najbardziej luksusowych hoteli w Krakowie. W połowie drogi między Kazimierzem i Starym miastem, w przestrzeni wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO - powstał Hotel 12-14 Stradom House. Za realizację hotelu marki Autograph Collection wchodzącej w skład amerykańskiej sieci Marriott International odpowiada Angel Poland Group.

Jeśli ktoś chciałby ruszyć na szlak nowych luksusowych hoteli, to nie będzie mieć po Krakowie problemu z dotarciem do kolejnego. W podpienińskiej Szczawnicy otwarto na nowo dawne sanatorium. Obecnie pod nazwą Pieniny Grand goście będą mogli odpocząć w okolicy wąwozów, Dunajca i Trzech Koron.

Bezpieczny brzeg w czasie kryzysu. Magazyny dają odetchnąć

Podaż goni popyt i coraz więcej firm, które dotychczas nie działały na tym rynku, postanowiło poszerzyć portfolio swoich inwestycji właśnie o obiekty magazynowe. Magazyny przyciągają nowych deweloperów stosunkowo krótkim czasem budowy, co pozwala zmniejszyć ryzyko, a także niższymi, w porównaniu z biurami czy projektami handlowymi, nakładami kapitałowymi potrzebnymi do przygotowania instytucjonalnego produktu.

UWAGA, Podcast! Warto posłuchać: O odpowiedzialności społecznej i rozwiązaniach, które mają duży wpływ na ochronę środowiska i komfort pracowników. O szczegółach mówi Maciej Madejak, założyciel, Chief Development Officer, MDC².

I jeden z ostatnich i bardzo pożytecznych akordów tego tygodnia, czyli podsumowanie wydarzeń na rynku nieruchomości z Agnieszką Giermakowską. Między innymi o wzrastającej świadomości ekologicznej i energetycznej, która przed nowymi budynkami stawia oczekiwania standardów spełniających dość wyśrubowane normy. Przed właścicielami starszych obiektów stawia pytanie, co zrobić: burzyć i i inwestować, czy modernizować?

Polecamy się także na Linkedinie - bądźmy w kontakcie!

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl