Koniec marca to m.in. nowe wieści o spadku inflacji, nowe regulacje paszportów energetycznych dla budynków, koniec obowiązywania użytkowania wieczystego i oczywiście inwestycje w nieruchomościach. Podsumowujemy tydzień w branży.

Nowelizacje w prawie

Od kwietnia budynki nowe i przeznaczone na sprzedaż lub wynajem będą musiały mieć świadectwo charakterystyki energetycznej. To tzw. paszport energetyczny opisujący budynek pod kątem zużycia energii. Świadectwo energetyczne będzie ważne przez 10 lat, pod warunkiem, że w budynku nie dokonano termomodernizacji czy też modernizacji systemów ogrzewania.

Ustawa nie przewiduje obowiązku sporządzania takiego dokumentu dla istniejących budynków.

Rząd przyjął ustawę, która umożliwi firmom, osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym uzyskanie na własność gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym. Projekt ustawy wprowadza nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu.

Trochę o inwestycjach

Polska jest większym krajem niż Czechy, oferującym rozwinięte rynki biurowe i logistyczne w miastach regionalnych oraz ich rejonach. Jest to najbardziej rozwinięty rynek kapitałowy w Europie Środkowo-Wschodniej o aktywnie działającym sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Ponadto, oba kraje sąsiadują ze sobą i mają podobną historię gospodarczą.

Podwyższające się koszty finansowania stały się już nową normą dla inwestorów i oczekiwania podwyżek stóp znalazły już swoje odbicie w strategiach inwestycyjnych. Natomiast doniesienia z sektora bankowego były wciąż zbyt świeże, żeby móc ocenić ich konsekwencje dla rynku nieruchomości komercyjnych.

MLP Group przyspiesza z projektami w Polsce, w Niemczech, Austrii i Rumunii. - Aktualnie mamy do czynienia z niską podażą nowoczesnej powierzchni magazynowej. To dobry czas na nowe inwestycje - mówi Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group. [wideo]

Komentarze i opinie

Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego ma wynosić 25 mkw. Mają być zdefiniowane minimalne odległości między działkami, dookreślone będą normy związane z balkonami. Czy te i inne zapisy ograniczą to, co dziś nazywamy patodeweloperką?

"Ule na dachu biurowca, zasadzenie łąki kwietnej czy wspólne sprzątanie świata przez wolontariuszki i wolontariuszy w ramach integracji to naturalnie ważne i potrzebne aktywności, ale nic nie dadzą, o ile strategia biznesowa firmy nie będzie po prostu strategią zrównoważonego rozwoju" - podpowiada ekspertka ESG.

W podsumowaniu najważniejszych tematów ostatniego tygodnia m.in. perspektywy pracy zdalnej w biurach, która rysuje się w ramach nowelizacji Kodeksu pracy. Nowe przepisy regulują pracę z domu. Co to oznacza dla pracodawców i zarządców biurowców?

Rozpoczyna się wiosenny sezon hotelarski

Aż 86 proc. Europejczyków przyznaje się do problemów ze snem, z czego 45 proc. obwinia a to stres. Bez wątpienia znaczny wpływ ma na to kultura ciągłej obecności w cyfrowym świecie, która negatywnie odbija się na wypoczynku i jakości snu. Czy hotele mogą być na to lekarstwem?

W Dubaju powstaje najwyższy hotel świata. Ciel Tower będzie miał ponad 1000 pokoi i apartamentów. Otwarcie hotelu zaplanowano na 2024 r. Co wiemy więcej? [premium]

Bon turystyczny miał dobry wpływ na całą branżę i należałby rozważyć możliwość kontynuowania tego projektu. Oczywiście jego formuła powinna zostać przedyskutowana, ale na pewno przydał się i oceniamy go pozytywnie. tak program ocenia spora część hotelarzy. Jakie mają tuż przed zakończeniem rejestracji tegorocznych bonów?

Nowe otwarcia w galeriach handlowych

Newsem tygodnia w branży centrów handlowych jest otwarcie nowej części Promenady w Warszawie. Działająca od blisko 30 lat galeria zmieniła się nie do poznania.

Ostatni tydzień przyniósł też otwarcia kolejnych parków handlowych, w tym obiektu w podwarszawskiej Łubnej.

O kolejne sklepy w minionym tygodniu urosły takie marki jak: Aldi, Dealz, Pepco czy Hebe.

Dobrego weekendu!

I bądźcie z nami na naszym profilu Linkedin.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl