Połowa maja jakby zakradła się w kalendarze. Po długiej majówce wracamy do codzienności i pytamy o opinie na temat tego, co dzieje się na rynkach. W przerwach między weekendowymi spacerami i wyjazdami polecamy coś do posłuchania i poczytania.

Za oknem już prawie, prawie weekend, a w schowku kilkanaście zaległych tekstów i podcastów do ogarnięcia. Za dobre, żeby się zmarnowały, dlatego do plecaka warto dorzucić powerbank i gdzieś w sprzyjających okolicznościach przyrodniczych poczytać i posłuchać do kawy o tym, co warto wiedzieć po godzinach o nieruchomościach i okolicach.

Cytat tygodnia: Ani razu nie widziałem jakiejkolwiek analizy efektywności wydawania naszych wspólnych pieniędzy zdeponowanych w skarbie państwa. Żaden z programów nie przyniósł jakiejś trwałej zmiany - podkreśla Sławek Muturi. - Dlatego dziś, gdy słyszę o kolejnym rządowym czy poselskim pomyśle dotyczącym mieszkalnictwa, wiem, że on do "rozwoju" mieszkalnictwa się nie przyczyni. Nie służy "rozwojowi" tylko propagandzie wyborczej - uważa ekspert. KLIKNIJ TU PO CAŁOŚĆ TEKSTU

Mieszkania: nowe lokalizacje i plecak kredytów

Warszawa zyska kolejne, imponujące osiedle mieszkaniowe. Właściciel działki, firma Konstanty Strus zabuduje pięciohektarową działkę, która mieści się u zbiegu ulic Chełmskiej i Czerniakowskiej na warszawskich Sielcach.

W czterech na sześć analizowanych miast zdolność kredytowa wystarczy zaledwie na zakup mieszkania nie większego niż 30 mkw. Więcej, bo 36 mkw. będzie mógł kupić w Poznaniu, a 46 mkw. w Łodzi. Na najlepszą sytuację będzie mogła liczyć para bez dzieci.

Tymczasem w sklepach rewolucje

Już teraz w Polsce pojawi się format ALDI Urban, który zakłada budowę sklepu dwupoziomowego. Tego typu obiekty będą powstawać na małych działkach w atrakcyjnych lokalizacjach. Sala sprzedaży będzie znajdować się na poziomie +1, a na poziomie 0 umiejscowiony zostanie parking. Takie sklepy powstaną jeszcze w tym roku we Wrocławiu i w podwarszawskich Markach.

- Dziś jesteśmy nowoczesną, digitalową, odpowiadającą na potrzeby klientów organizacją, która konsekwentnie rozwija się zgodnie ze strategią biznesową. To też zupełnie inne miejsce niż 4 lata temu – stąd propozycja objęcia nowych stanowisk - wyjaśnia Dariusz Miłek.

Magazynowanie zysków, czyli przychylna logistyka

Na koniec 2022 roku zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej i przemysłowej w Polsce wyniosły 28,3 mln mkw. Magazynów będzie jeszcze więcej, bo deweloperzy wciąż rozbudowują istniejące parki logistyczne w całej Polsce.

Marek Mazur został nowym dyrektorem operacyjnym w NOHO Logistic, spółce, w której udziały ma, m.in. NOHO Investment i należąca do Sebastiana Kulczyka firma SK Consulting. - Będę mieć przyjemność tworzyć najlepsze powierzchnie NOHO Logistic - tak Marek Mazur zapowiedział swój start w nowej roli.

Nie będzie biur, będą miejsca dobrostanu

Hybrydowy model pracy, który w ostatnim czasie stał się standardem, wymaga elastycznego podejścia ze strony firm. Zmieniają się oczekiwania pracowników względem pracodawcy oraz sposób kształtowania przestrzeni biurowych, które dziś muszą odpowiadać potrzebom nowej normalności. Jak to zrobić?

Choć biurowce kojarzą się przede wszystkim z pracą, stają się dziś czymś więcej. Relaks jest niezbędny dla zachowania zdrowia oraz równowagi psychicznej, stąd pomysł na jedyne w swoim rodzaju zajęcia jogi, w okolicznościach zachodzącego słońca i z widokiem na najodleglejsze zakątki górnośląskiej metropolii.

Zielono mi, choć nie do końca

Co można i co należy zrobić, żeby starsze budynki biurowe były zielone – o tym rozmawiamy z Moniką Szelenberger, Head of Leasing & Asset Management Adgar Poland. [PODCAST]

Projekt Towarowa 22 miał już wiele koncepcji, ale w końcu doczekał się tej ostatecznej, stworzonej przez JEMS Architekci. - Pracowaliśmy nad tym projektem przez wiele lat – mówi Nicklas Lindberg, prezes zarządu Echo Investment. - Dziś kreujemy nowe miasto w mieście. To będzie mixed-use na niespotykaną skalę – dodaje.

85% Polaków nie wie, czym jest greenwashing. Tymczasem jesteśmy nim atakowani codziennie: w reklamach, rozmowach i obietnicach na tematy klimatyczne. Jest jak próba nadmuchania łąki z jednego źdźbła. Wystarczy napisać “jesteśmy eko, bo korzystamy z fotowoltaiki”, albo “na naszych dachach instalujemy zielone ogrody”.

