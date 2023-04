Kolejny tydzień za nami, tematów dzień po dniu nie brakowało: od nowych inwestycji, przez poprawki do ustawy o kredycie 2 proc., zmian w Kodeksie pracy, aż po newsy o wznowieniu prac przy jednym z największych hoteli nad morzem.

Koniec tygodnia zdominowały dwie informacje. W piątek opublikowaliśmy informację o zmianach w zarządzie jednego z największych deweloperów w Polsce. nowym szefem Ghelamco został Jarosław Zagórski, który zastąpi Jeroena van der Toolena.

Druga informacja pojawiła się już wcześnie rano, a chodzi o wznowienie prac nad ostatnim etapem budowy Hotel Gołębiewski Pobierowo. po niemal rocznej przerwie spowodowanej zawiłościami formalnymi po śmierci Tadeusza Gołębiewskiego, prace nad finiszem budowy ruszyły. A my zaglądamy do środka niegotowego jeszcze obiektu.

W tygodniu w sejmie toczyła się dyskusja na temat poprawek, jakie do projektu ustawy o programie Pierwsze Mieszkanie oraz kredycie 2 proc. zgłosili parlamentarzyści.

Między innymi o możliwych skutkach tego programu, a także o tym, co nie jest zbyt donośnie komunikowane na jego temat rozmawialiśmy w podsumowaniu tygodnia z Krzysztofem Misiakiem, szefem polskiego oddziału Cushman & Wakefield.

Tymczasem w Otwocku znany deweloper wchodzi w nowy sektor nieruchomości. Arche zbuduje tam dwa wielofunkcyjne osiedla z usługami medycznymi i mieszkaniami dla seniorów, ale też ludzi młodych, bo filozofia tego programu zakłada łączenie pokoleń, a nie ich izolowanie.

Przypomnieliśmy także o losach Bawełnianki. Budowa galerii rozpoczęła się w 2010 roku. Inwestorem była wówczas spółka Bawełnianka Spółka z o.o. Projekt inwestycji przygotowała firma Pallado i Skupin Architekci. To jedna z nielicznych galerii w Polsce, która została wybudowana, ale nigdy jej nie otwarto, choć w 2013 r. została oddana do użytku. Aż do teraz.

"Duże sieci handlowe, nawet te z wyższej półki, stoją dzisiaj przed dylematem: czy ograniczyć swój rozwój ze względu na to, że nowe galerie handlowe się nie budują, czy zadebiutować w parku handlowym". O tym, jaką drogę wybiera dziś Karuzela Holding mówi Grzegorz Pękalski.

A dzieje się także w sieciach detalicznych: Żabka będzie mieć potężną konkurencję. 7-Eleven chce wejść do Polski i to może oznaczać trochę zamieszana na rodzimym rynku. Czy gigantowi sklepów zza rogu m.in. po drugiej stronie oceanu uda się w Polsce powtórzyć swój sukces?

Jeśli zaś chodzi o nowe trendy i rozwiązania, warto pamiętać o tym, że Redefine i Griffin z powodzeniem współpracują ze sobą w Polsce przy wielu projektach, a nowo powstałe joint venture planuje dalszy rozwój poprzez stworzenie ogólnokrajowej sieci nowoczesnych, specjalnie wybudowanych obiektów self-storage, o czym zresztą rozmawialiśmy we wspomnianej wyżej rozmowie z Krzysztofem Misiakiem.

Last but not least: wielkimi krokami zbliża się XV Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress). Odbędzie się 24-26 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wśród dyskusji nie zabraknie tych o nieruchomościach. Trzy dni pełne dyskusji o tym, czym żyją Polska, Europa i świat. 168 debat, a obok – gale finałowe konkursów czy Europejskie Forum Młodych Liderów. Wśród dyskusji nie zabraknie tych o budownictwie i nieruchomościach.

Dziękujemy za wspólny tydzień w nieruchomościach.

Obserwujcie nas na Linkedin!



Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl