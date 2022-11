Wyjątkowe wyroby tworzone przez lokalnych artystów ponownie zagoszczą w Tulipanie.

Centrum Handlowe to nie tylko miejsce codziennych zakupów, sztuka rozgościła się tutaj na dobre.

Event od ponad roku zrzesza wyśmienitych lokalnych artystów i rzemieślników, którzy dzielą się swoimi wyjątkowymi wyrobami. Nabyć będzie je można już 5 listopada w CH Tulipan.

Sobotnia Rękodzielnia to spotkanie ze sztuką – użytkową, stosowaną lub zdobniczą i niezwykle uzdolnionymi wystawcami.

Ostatnia odsłona Rękodzielni połączona była z oficjalnym powitaniem jesieni. Ta niebywale kolorowa pora roku rozwinęła się już w pełni i póki co, darzy nas wyjątkowo ciepłym uczuciem, łagodnie wprowadzając w zimowy klimat.

– Dzięki cyklicznym spotkaniom z naszymi mistrzami rękodzielnictwa nie tylko wspieramy lokalną społeczność, ale też zacieśniamy więzi między nami, łodzianami. Dostępne tutaj wyroby są unikalne na skalę światową, próżno ich szukać gdziekolwiek indziej, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym. A ponadto frekwencja – tutaj liczby mówią same za siebie – mówi Katarzyna Woźniak, Dyrektor CH Tulipan w Łodzi.

Rękodzielnia stała się już łódzką tradycją, cieszącą się dużą frekwencją, a organizowanie kolejnych edycji niezaprzeczalnie świadczy o sukcesie przedsięwzięcia.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl