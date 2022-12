ROBYG przekaże na rzecz domu dziecka Fundacji Domu Baudouina także kwotę nagrody głównej w wysokości 10.000 zł w konkursie Baumit Fasada Roku 20221, otrzymanej za budynki Robyg Jagodno etap B, C, D Wrocław w kategorii „Budynek Jednorodzinny Nowy”.

Przy wsparciu ROBYG w Dzielnicy Wilanów zrealizowany został także Królewski Festiwal Światła w Wilanowie w dniach 10-11 grudnia, gdzie mieszkańcy mogli korzystać z licznych atrakcji, pokazów i warsztatów – wszystkie instalacje przygotowano w technologiach energooszczędnych. W Festiwalu zrealizowano pokaz „Światło i Dźwięk”, mappingi, instalacje, Wilanowską Świet(l)ną Strefę Edukacyjną, a także kiermasz charytatywnym „Słoiki z Wilanowa”.

Grupa ROBYG od lat angażuje się w lokalne inicjatywy, wspiera potrzebujących, sztukę, kulturę, edukację czy sport. Podjęliśmy liczne działania związane z pomocą w obliczu epidemii koronawirusa – aktywnie wspierając potrzebujących, seniorów i Powstańców oraz instytucje medyczne. W tym roku znaczące środki przeznaczyliśmy na pomoc Ukrainie – to bardzo ważne, że mogliśmy od samego początku wspierać osoby poszkodowane z powodu wojny. Nasze inicjatywy charytatywne co roku się rozszerzają i możemy pomagać coraz szerszej grupie osób potrzebujących. Warto podkreślić, że nasze donacje są przekazywane we wszystkich miastach, w których działa Grupa ROBYG w Polsce – Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu. Dziękuję za zaangażowanie wszystkim naszym pracownikom, kontrahentom, a także klientom i inwestorom – za ich zaufanie i wieloletnią współpracę. Wszystkim życzę zdrowia i sukcesów w Nowym Roku – mówi Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy ROBYG.