Rondo 1 zdobędą w przyszłym roku









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 13 sie 2020 14:23

Organizatorzy Biegu Na Szczyt RONDO 1 podjęli decyzję o przełożeniu tegorocznej edycji imprezy. Kolejne zawody odbędą się w lutym 2021 roku. Jak tłumaczą, podyktowane jest to troską o zdrowie zawodników, wolontariuszy, obsługi zawodów oraz ich najbliższych, a także aktualnymi obostrzeniami dotyczącymi organizacji imprez sportowych, podróży zagranicznych oraz wysokim poziomem niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce i w innych krajach europejskich.