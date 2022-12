Sieć drogerii Rossmann uplasowała się w rankingu World's Best Employers 2022 najwyżej ze wszystkich firm zajmujących się stricte kosmetycznym usługodawstwem i sprzedażą.

Rossmann jest jednym z 30 najlepszych pracodawców na świecie.

Sieć drogerii z Dolnej Saksonii bardzo się tym cieszy.

Amerykański magazyn biznesowy Forbes opublikował niedawno nową listę najlepszych pracodawców na świecie.

Rossmann uplasował się na miejscu 26.

To wystarczy na szóste miejsce wśród wszystkich niemieckich firm.

Sieć drogerii poprawiła tym samym swój doskonały ranking z poprzedniego roku (44. miejsce) o 18 miejsc.

Sieć Rossmann osiągnęła doskonały wynik — 26. miejsce — w Rankingu Najlepszych Pracodawców świata. W sumie na liście znajduje się 800 firm, w tym 91 z Niemiec. W kategorii „Hurt i Detal” Rossmann zajął również trzecie miejsce w międzynarodowym zestawieniu. Dla porównania: dm jest na 79. miejscu, Müller na 537. miejscu. Grupa Schwarz zajmuje 391. miejsce, a Grupa Rewe 553. miejsce. Aldi Nord zajmuje 373. miejsce.

W anonimowej ankiecie wzięło udział 150 000 pracowników z 58 krajów zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Uczestników zapytano m.in. o to, czy poleciliby swojego pracodawcę znajomym i przyjaciołom. W ankiecie oceniono również wizerunek, rozwój talentów, równouprawnienie płci i odpowiedzialność społeczną. „Jesteśmy szczególnie dumni z tegorocznego wyniku. Mogę więc powiedzieć tylko jedno: „Dziękuję!”, powiedział Raoul Rossmann, rzecznik zarządu. „To podziękowania za tę silną społeczność, za naszą wspólnotę w Rossmann, a także za codzienne zaangażowanie naszych pracowników. To jest dokładnie to, co sprawia, że odnosimy sukcesy”, kontynuuje Rossmann.

Wraz z premią inflacyjną wypłaconą na początku grudnia, wszyscy pracownicy podlegający składkom na ubezpieczenie społeczne otrzymali w tym roku specjalną wypłatę w wysokości 500 euro – jako dodatek do rocznej premii świątecznej. W ramach tzw. państwowej „premii kompensacyjnej inflacyjnej” kwota ta przysługuje również pracownikom netto. Jeśli pozwoli na to sytuacja ekonomiczna, Rossmann nadal będzie dawał swoim pracownikom dodatkowe wsparcie finansowe w nadchodzącym roku.

