Royal Wilanów, jak co roku, zaprasza na lodowisko pod chmurką już od 19 grudnia. Ruch i relaks przy muzycznym akompaniamencie to coś, co miłośnicy zimy lubią najbardziej.

Już w poniedziałek (19 grudnia) startuje ślizgawka w Royal Wilanów.

Do dyspozycji małych i dużych amatorów jazdy na łyżwach oddanych zostanie prawie 500 mkw. gładkiej tafli.

Czas umilać im będzie świąteczna muzyka, dekoracje i światełka.

Nie ma lepszego sposobu na przerwę w przygotowaniach do Świąt. Lodowisko przy Royal Wilanów czynne będzie codziennie. W tygodniu będzie można oddać się ślizgającemu szaleństwu w godzinach 12:00-21:00, a w weekendy już od 11:00. Przy ślizgawce do dyspozycji gości będzie wypożyczalnia łyżew i jeździków do nauki jazdy. Jednorazowe opłaty to odpowiednio 10 zł i 15 zł. Wejściówki na ślizgawkę to 12 zł – bilet normalny i 9 zł – bilet ulgowy (dla osób poniżej 18 r.ż.). Dorośli, korzystający z aplikacji Royal Wilanów (do pobrania bezpłatnie w AppStore lub Google Play) również zapłacą jak za bilet ulgowy. Dla większych grup, które chciałyby spędzić czas w swoim własnym gronie, będzie możliwość wynajęcia całego lodowiska. To idealna opcja dla całych rodzin, grup przyjaciół czy współpracowników. Wilanowskie lodowisko zlokalizowane będzie na placu zewnętrznym przy kompleksie Royal Wilanów i pozostanie tam aż do 5 marca 2023 r. Po zimowych szaleństwach warto ogrzać się gorącą herbatą czy posiłkiem w jednej z licznych restauracji i kawiarni znajdujących się na parterze budynku. Czytaj więcej Elektrownia Powiśle i E.ON zapraszają na lodowisko Godziny funkcjonowania lodowiska w Royal Wilanów: Poniedziałek-piątek: 12:00 – 21:00 Weekend od 11:00 – 21:00 Cennik lodowiska: 12 zł - bilet normalny 9 zł- bilet ulgowy (poniżej 18 r.ż.) 9 zł – bilet z aplikacją Royal Wilanów 10 zł – wypożyczenie łyżew 15 zł - wypożyczenie jeździka do nauki jazdy

