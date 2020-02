Rusza kolejna edycja Targów Lokalnych Marek na Mokotowie

– Mokotowskie Spotkania to projekt dla osób zainteresowanych świadomą konsumpcją i rodzimą produkcją. Głównym założeniem inicjatywny jest zebranie w jednym miejscu różnorodnych marek, które łączy dobra jakość, ciekawe wzornictwo oraz chęć otwarcia się na bezpośredni kontakt z klientem. Będąc częścią wydarzenia, Plac Unii udostępnia przestrzeń komercyjną, wspierając tym samym najzdolniejszych polskich twórców – mówi Agata Ryś-Zawistowska, dyrektor kompleksu handlowo-biurowego Plac Unii

Modnie, lokalnie, świadomie

Mokotowskie Spotkania to cykl, który zagościł w Placu Unii blisko 6 lat temu. Oryginalna formuła targów, na których lokalni producenci prezentują swoje wyroby sprawia, że wydarzenie cieszy się niesłabnącą popularnością. Możliwość poznania i porozmawiania z autorami designerskich projektów dodatków sprawia, że targi na stałe wpisały się do kalendarza najważniejszych wydarzeń modowych w stolicy.

W najbliższej edycji wydarzenia udział wezmą przedstawiciele następujących marek: Misstique Warsaw, Butik Vende, Momonomo pracownia rzeczy przytulnych, Takapara - be yourself, be different, EM MEN’S, Korale i inne detale, Spider And Wolf, Cocotier, Bartos Cosmetics.

Najbliższe Mokotowskie Spotkania odbędą się 20-22 lutego 2020 r. (czwartek-sobota), w godzinach 10-21. Wstęp jest bezpłatny.