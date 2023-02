Ruszyła rekrutacja do nowej edycji programu „Danie Wspólnych Chwil” Fundacji Biedronki, który prowadzony jest wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich.

Koła mogą otrzymać aż 4000 złotych dofinansowania na organizację spotkań przy wspólnym stole z seniorami ze swojego regionu.

Program ma na celu przeciwdziałanie samotności osób starszych z małych miejscowości.

„Danie Wspólnych Chwil” to wspaniała inicjatywa, która aktywizuje seniorów oraz integruje lokalną społeczność.

Program „Danie Wspólnych Chwil” ma na celu przeciwdziałanie samotności osób starszych z małych miejscowości, zachęcanie ich do wyjścia z domu, a także zwracanie uwagi na kwestię prawidłowego żywienia. Ponadto, projekt ma aktywizować lokalny potencjał, zarówno kulinarny, jak i w wymiarze społecznym. Koła Gospodyń Wiejskich, które uczestniczą w akcji, średnio raz w miesiącu organizują spotkania przy wspólnym stole, na które zapraszają osoby 60+ mieszkające w pojedynkę lub potrzebujące towarzystwa.

„Danie Wspólnych Chwil”. Fot. Mat. pras.

Koła Gospodyń Wiejskich dostają od Fundacji Biedronki kod na zakupy do Biedronki, dzięki któremu mogą nabyć produkty potrzebne do przygotowania spotkań z seniorami. Koła mają dowolność w sposobie układania menu spotkań, choć oczywiście mogą liczyć na przykładowe jadłospisy od Fundacji Biedronki, w tym przepisy na zdrowsze wersje popularnych potraw. W czasie programu otrzymują również wsparcie merytoryczne w kontekście żywienia osób starszych. Do ich dyspozycji jest dietetyk, z którym organizowane są szkolenia online. Pomocą służy również ambasador akcji – Jakub Kuroń, znany kucharz należący do legendarnej rodziny Kuroniów.

Dlaczego warto wziąć udział w kolejnej edycji programu „Danie Wspólnych Chwil” Fundacji Biedronki? Najcenniejsza wydaje się radość, którą daje wspólna biesiada, uśmiech drugiego człowieka i dobre jedzenie. Dzięki takim pozornie zwyczajnym gestom seniorzy mogą poczuć się ważni, docenieni. Przy odrobinie zaangażowania możecie razem ze swoim Kołem podarować seniorom wspólne chwile, które dla wielu z nich są bezcenne - mówi Jakub Kuroń, ambasador programu

W poprzedniej edycji, Koła uczestniczące w programie, miały możliwość wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania był warsztat na żywo z Jakubem Kuroniem oraz gadżety programu „Danie Wspólnych Chwil”, jak i książki kucharskie z autografem ambasadora.

„Danie Wspólnych Chwil” to wspaniała inicjatywa, która aktywizuje seniorów oraz integruje lokalną społeczność. Dla naszego koła było to niesamowite przeżycie, pełne radości i wzruszeń, dlatego też bez wahania zgłaszamy się do kolejnej edycji. Wspaniale jest działać na rzecz seniorów i widzieć ich szczęście - mówi Joanna Niewiadomska z Koła Gospodyń Wiejskich Dzikowianki, które zajęło pierwsze miejsce w konkursie pilotażowej edycji programu.

Atrakcje przewidziane są również w kolejnej edycji akcji „Danie Wspólnych Chwil” – w tym szkolenia, podczas których Jakub Kuroń podzieli się z uczestnikami projektu rodzinnymi tajemnicami kulinarnymi.

Aby zgłosić się do programu należy wejść na stronę www.daniewspolnychchwil.pl i wypełnić formularz kwalifikacyjny. W tegorocznej edycji przewidziane jest miejsce dla ponad 500 Kół. Uwaga, liczy się kolejność zgłoszeń.

