Znajdujący się na 21. piętrze hotelu Crowne Plaza Warsaw – the HUB, koktajlbar The Roof ponownie otworzy podniebny taras. Po zimowej przerwie, goście znów zrelaksują się na świeżym powietrzu z niesamowitym widokiem na panoramę Warszawy.

29 kwietnia br., znajdujący się na 21. piętrze hotelu Crowne Plaza Warsaw – the HUB, koktajlbar The Roof ponownie otworzy podniebny taras.

Wraz z otwarciem przestrzeni na świeżym powietrzu, skybar zaprezentuje gościom nową kartę drinków.

Ciekawą propozycją są autorskie koktajle inspirowane… światowymi wieżowcami.

Położony w centrum tętniącej życiem Warszawy The Roof to jeden z ulubionych punktów na mapie stolicy, który każdego wieczoru odwiedza wiele osób. To miejsce do spotkań w gronie przyjaciół, na romantyczną randkę, drinka przy muzyce czy kameralną imprezę.

Bar nie bez powodu cieszy się popularnością wśród warszawiaków oraz turystów – głównie ze względu na swoją lokalizację na 21. piętrze, skąd rozciąga się urzekający widok na panoramę miasta.

