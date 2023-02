Halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce od inauguracyjnej imprezy w 1970 roku w Austrii uznawane są za jedne z kluczowych zawodów w Europie. Wszystkie wydarzenia podczas Mistrzostw można oglądać na żywo za pośrednictwem platformy transmisji na żywo European Athletics.

Jako główny sponsor Halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce, SPAR wspiera swoją silną, światową markę. Mistrzostwa będą miały liczne transmisje telewizyjne na żywo i relacje w mediach cyfrowych. Pasja Mistrzostw i sportowców przejawia się we wszystkim, co robią – czy to na torze, czy w terenie. Ten rodzaj pasji i wiary we wspólną pracę widać również w całej globalnej rodzinie SPAR – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.