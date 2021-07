Specjalna wystawa fotografii w Gdyni. Poznaj historie trójmiejskiej kolei

Wszyscy miłośnicy kolei, ale również ci, którzy chcą poznać jej historię, mogą od dziś oglądać wyjątkową wystawę. Dokumentuje ona 70 lat działalności Kolei Aglomeracyjnej w Trójmieście oraz 20-lecie istnienia spółki PKP Szybka Kolej Miejska.



Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w piątek, 2 lipca. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele i pracownicy spółek kolejowych, pomorscy samorządowcy oraz mieszkańcy. Wśród gości pojawiła się wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała.

– Otwieramy wystawę poświęconą rocznicy, którą obchodzimy w tym roku. Minęło 70 lat odkąd na tory wyjechał pierwszy pociąg elektryczny z Gdańska do Nowego Portu. Ten pociąg, według nas, zapoczątkował całą historię związaną z SKM-ką w Trójmieście. 1 lipca obchodziliśmy jubileusz 20-lecia spółki. Tyle lat minęło od uruchomienia działalności przez spółkę PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Stąd też postanowiliśmy pokazać zdjęcia obrazujące historię tworzenia się kolei w naszej metropolii – mówi Maciej Lignowski, prezes zarządu PKP SKM w Trójmieście.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wystawa składa się z 38 fotografii. Pochodzą one z różnych źródeł, m.in. ze zbiorów byłych pracowników, a także sympatyków kolei. Wiele zdjęć udostępniła również agencja KFP.



Wszyscy, którzy chcieliby obejrzeć unikalne zdjęcia, mają na to czas do 31 sierpnia.