Spodek znów zaświeci dzięki Tauronowi

Dzięki wsparciu partnera, firmy TAURON, zarządca Spodka przywrócił podświetlenie obiektu po zmroku i zaplanował trzy wieczory projekcji laserowych. Wyświetlane będą życzenia i pozytywne przekazy, po raz pierwszy pochodzące także od mieszkańców miasta i sympatyków Spodka. Trwające od marca do początku grudnia br. wygaszenie iluminacji wymusiła pandemia COVID-19.

– Jako operator obiektu, w którym od marca br. nie odbyła się większość z zaplanowanych wydarzeń, musimy podejmować odpowiedzialne, często bardzo trudne decyzje. Jedną z nich było wyłączenie podświetlenia Spodka w ramach cięcia kosztów. To prawda, nie czuliśmy się z tym dobrze, ale też nie ukrywaliśmy, że szukamy rozwiązania. I znaleźliśmy je – mówi Marcin Stolarz, prezes zarządzającej Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodkiem firmy PTWP Event Center. – Dzięki wsparciu partnerów, którym tak jak nam los tego pięćdziesięciolatka nie jest obojętny, obiekt został ponownie podświetlony. I choć nadal ze względów epidemicznych nie mogą się w nim odbywać imprezy, chcemy zaproponować coś pozytywnego i jednocześnie absolutnie bezpiecznego – na zewnątrz – dodaje.

Po trwającej od marca br. przerwie w codziennym podświetlaniu (wyjątkiem były np. akcje solidarnościowe lub o charakterze społecznym), Spodek jest ponownie bardzo dobrze widoczny po zmroku.

– Grudzień to czas najdłuższych nocy i najkrótszych dni. TAURON jako koncern energetyczny dbający o pewność dostaw energii do ponad pięciu milionów domów na południu Polski

z okazji Bożego Narodzenia zdecydował się, że ponownie iluminuje katowicki Spodek, najbardziej rozpoznawalny budynek w mieście i jedną z ikon polskiej architektury. Mamy nadzieję, że z tych świetlnych szat, w które ubierzemy halę widowiskową ucieszą się mieszkańcy Górnego Śląska i wszyscy, którzy odwiedzą to miasto – mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia.

– Wszystkim sympatykom Spodka dziękujemy za zainteresowanie, słowa zrozumienia i wyrazy wsparcia. Postanowiliśmy spróbować się za nie odwdzięczyć w wyjątkowy sposób. Na fasadzie wyświetlimy życzenia, pokrzepiające przekazy, słowa, które chcielibyśmy, by poprawiły nam nastroje, choć na chwilę – mówi Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center.

Planowane daty laserowych projekcji to: 9 grudnia 2020, 23 grudnia 2020 i 4 stycznia 2021. Od 10 grudnia br. poprzez profil Spodka w serwisie społecznościowym Facebook będzie można przesyłać propozycje życzeń do wyświetlenia przed Świętami Bożego Narodzenia oraz na początku Nowego Roku.

– Spodek to serce Katowic. Zachęcamy, by właśnie tu podzielić się swoimi dobrymi emocjami – podsumowuje Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center.

Umowa ze sponsorem – firmą TAURON – umożliwiła ponowne podświetlenie Spodka oraz organizację trzech wieczorów z laserowymi projekcjami. Zarządca obiektu planuje rozwijanie współpracy z kolejnymi partnerami podświetlania Spodka.