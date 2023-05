W warszawskim Hotelu Bellotto, odbyła się kolejna odsłona cyklu Spotkań ze sztuką. Tym razem, w murach XVI-wiecznego pałacu, można było podziwiać autorską kolekcję biżuterii Sary Niedźwieckiej.

Zgodnie z obraną strategią Hotel Belotto staje się domem dla szeroko pojętej sztuki. Dlatego organizuje cykl Spotkań ze sztuką, podczas których goście mogą brać udział w pokazach, wernisażach, i aukcjach różnych dzieł – obrazów, rzeźb, a nawet biżuterii. W miniony piątkowy wieczór Hotel Bellotto na kilka godzin zamienił się w tętniące artystycznym życiem miejsce rodem z samego Paryża. A to za sprawą pokazu ręcznie robionej biżuterii Betty&Josh Sary Niedźwieckiej.

W Hotelu Bellotto w przeszłości były organizowane liczne pokazy mody takich tuzów mody jak Gianni Versace czy święto mody - Warsaw Fashion Day. Teraz postanowiliśmy pokazać gościom kolekcję biżuterii Betty&Josh, a w planach mamy już kolejne Spotkania ze Sztuką. Mam nadzieje, że nieustannie będziemy zaskakiwać naszych gości - powiedział Maciej Wołoszczak, Dyrektor Operacyjny Hotelu Bellotto.

Kolekcja ręcznie wykonanej biżuterii Betty&Josh zaciera granice płciowe w projektowaniu.

– Moim celem jako artysty jest, aby wszystko, co tworzę wywoływało emocje, aby nie było obojętne dla odbiorcy. Swoje projekty kieruję do osób wrażliwych na piękno, poszukujących nieoczywistych form. Chciałabym, aby biżuteria Betty i Josh pełniła rolę talizmanu, dając siłę, niezależność i poczucie wyjątkowości, każdemu, kto po nią sięgnie – mówi projektantka, Sara Niedźwiecka.

Pokaz biżuterii z udziałem modeli i modelek to nie wszystko, co mogli oglądać goście. Hotelowe przestronne wnętrza zostały wypełnione fotografiami artystki. Tworząca w Polsce i we Francji artystka jest absolwentką École National des Beaux Arts w Lyonie. Z wyróżnieniem ukończyła także Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Na swoim koncie ma liczne nagrody za fotografię modową oraz reportażową. Swoje prace wystawiła m.in. w paryskich galeriach. Stworzenie kolekcji Betty& Josh jest jej debiutem, jako projektantki.

Po pokazie każdy z gości miał możliwość porozmawiać z projektantką, a w specjalnie przygotowanych strefach przymierzyć biżuterię.

