Już 11 maja odbędzie się 5. edycja Charytatywnej Gry Miejskiej „Po Woli dla autyzmu”, którą organizuje międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Wszystkie środki zebrane podczas wydarzenia zostaną przekazane Fundacji SYNAPSIS w celu wsparcia finansowania diagnostyki oraz terapii dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu.

Zwycięską drużynę tegorocznego eventu poznamy podczas imprezy wieczornej, która odbędzie się w Piano Barze w Fabryce Norblina.

Rejestracja zawodników potrwa do 4 maja.

Fundacja SYNAPSIS już od 30 lat niesie profesjonalną pomoc osobom w spektrum autyzmu oraz ich rodzinom, a także wypracowuje systemowe rozwiązania, poprawiające jakość ich życia.

Świadomość na temat spektrum autyzmu w Polsce rośnie z każdym rokiem. Mimo to osoby w spektrum, w tym również najmłodsi, nadal mają utrudniony dostęp do szybkiej diagnozy, odpowiedniej terapii i wsparcia. Powodem jest między innymi obecna sytuacja polskiej psychiatrii dziecięcej oraz niedobór lekarzy psychiatrów i psychologów, mimo ogromnego zapotrzebowania ze strony małych pacjentów. Dlatego ogromnie cieszymy się na kontynuację naszej współpracy z Cushman & Wakefield, która wspiera nasze działania i serdecznie zapraszamy wszystkie firmy do wzięcia udziału w majowym wydarzeniu. Każda cegiełka to szansa na wdrożenie odpowiedniej terapii dla dzieci i wsparcie dla ich rodziców, dzięki czemu będą mieć lepszy życiowy start – komentuje Joanna Grochowska, psycholożka i wiceprezeska Fundacji SYNAPSIS.

Ważnym celem wydarzenia, poza wsparciem podopiecznych Fundacji, jest integracja rynku nieruchomości komercyjnych i jego otoczenia biznesowego, a także działania na rzecz budowania świadomości co do sposobu funkcjonowania i potrzeb osób w spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Dla Cushman & Wakefield to jeden z priorytetów kultury organizacyjnej i odpowiedzialności społecznej firmy, która stawia na inkluzywność oraz stwarzanie równych szans do rozwoju dla wszystkich.

- Wyróżnikiem sektora nieruchomości w Polsce jest współpraca i nastawienie na budowanie bliskich relacji. Dlatego zapraszamy przedstawicieli branży oraz naszych partnerów biznesowych do udziału w Charytatywnej Grze Miejskiej Cushman & Wakefield. Jestem pewien, że dobra energia i otwarte serca naszego środowiska potrafią zdziałać cuda, co udowadnialiśmy już niejednokrotnie podczas wielu akcji pomocowych. Dziś dużo mówi się o promowaniu różnorodności w miejscu pracy czy inicjatywach stojących za tajemniczym „S” ze skrótu ESG. W Cushman & Wakefield wierzymy w różnorodne zespoły, siłę talentów i poszanowanie indywidualnych potrzeb. Chcemy te wartości nieść dalej w świat i wcielać w życie. Mam nadzieję, że już 11 maja spotkamy się na trasie Gry Miejskiej, a także na imprezie wieczornej, a tym samym wspólnie okażemy wsparcie tak ważnej inicjatywie, jaką jest edukacja i ułatwienie dostępu do pomocy terapeutycznej osobom w spektrum autyzmu – mówi Krzysztof Misiak, dyrektor zarządzający polskim oddziałem Cushman & Wakefield.

W Charytatywnej Grze Miejskiej – „Po Woli dla autyzmu”, której scenariusz przygotował we współpracy z Cushman & Wakefield zespół Adventure Warsaw, mogą brać udział trzy-, cztero- i pięcioosobowe drużyny reprezentujące firmy z rynku nieruchomości i jego otoczenia biznesowego. Wpisowe każdej z zarejestrowanych drużyn (wynoszące 2500 zł) zostanie w całości przekazane fundacji SYNAPSIS.

Zabawa będzie polegać na rozwiązywaniu określonych zadań w punktach kontrolnych na trasie Gry, zlokalizowanych na warszawskiej Woli. Miejsca, w których poszczególne drużyny muszą się pojawić, aby ukończyć Grę, będą oznaczone na mapie dostępnej w specjalnej aplikacji i wyznaczą szlak najciekawszych osiągnięć architektonicznych dzielnicy.

Zadaniem zawodników będzie wykorzystać orientację w terenie i wiedzę o Warszawie, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące autyzmu, ale także historii dzielnicy Wola oraz zagadnień związanych z ESG.

O wyniku zadecyduje suma punktów uzyskanych za czas poświęcony na wykonanie zadań oraz całkowity czas pokonania trasy.

Gra rozpocznie się i zakończy przy ul. Kolejowej 49, w sąsiedztwie biura sprzedaży wielokrotnie nagradzanego projektu mieszkaniowego „19. Dzielnica”. Tam też, po zakończeniu Gry, uczestnicy wezmą udział w pikniku. Ogłoszenie wyników odbędzie się w Piano Barze podczas imprezy wieczornej na terenie Fabryki Norblina. Jej start zaplanowano na godzinę 19.00. Zapisy na wydarzenie potrwają do 4 maja 2023 r.

