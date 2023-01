Firmy kosmetyczne i sieci handlowe wraz z Fundacją Kulczyk walczą z ubóstwem menstruacyjnym. Część środków zebranych w ramach Okresowej Koalicji została przekazana do Ukrainy.

W ramach programu „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny”, który Fundacja Kulczyk prowadzi z firmą Rossmann od dwóch lat, 320 szkół z całej Polski otrzymało ponad 3 mln podpasek. Efektem tej współpracy było też zaangażowanie ponad 600 uczennic i uczniów w wolontariat, przeszkolenie w zakresie zdrowia menstruacyjnego ponad 320 nauczycieli – koordynatorów programu oraz opracowanie materiały dydaktycznych o menstruacji, zawierających scenariusze lekcji na jej temat.

Program prowadzony wspólnie z Rossmannem to jednak nie jedyna ubiegłoroczna aktywność fundacji Kulczyk, związana z tematem menstruacji. W ramach Okresowej Koalicji z organizacją współpracowała firm Pelion (właściciela drogerii Natura i aptek DOZ), która przekazała ponad 6 mln sztuk tamponów i serwet do higieny intymnej oraz Biedronka, która wsparła program prawie 2 mln sztuk środków menstruacyjnych.

Produkty trafiły do domów dziecka, domów samotnej matki, szpitali, centrów kryzysowych, centrów relokacyjnych, centrów pomocy, ośrodków szkolno-wychowawczych, łaźni dla bezdomnych, młodzieżowych domów kultury. Część została też przekazana do Ukrainy.

Natomiast prawie 20 tys. sztuk środków higieny menstruacyjnej od firmy Your Kaya otrzymało ok. 1 tys. dziewczynek z domów dziecka, a ponad 3,5 tys. sztuk bielizny menstruacyjnej od firmy Modibodi trafiło do ponad 1,8 tys. kobiet. Dzięki wsparciu fundacji DHL wszystkie pozyskane środki dystrybuowane były bezpłatnie.

Kolejny akcją był Cykl Kariery, w którym uczestniczyło blisko 50 firm (m.in. Mokosh Cosmetics i Your Kaya) prawie 6 tys. kobiet zyskało dostęp do środków menstruacyjnych w miejscu pracy, wśród 10 tys. pracowników i pracowniczek fundacja prowadziła działania świadomościowe o zdrowiu menstruacyjnym w miejscu pracy edukowaliśmy. Prowadzone one były podczas różnych wydarzeń: m.in. EFNI, Local Trends czy Dni Różnorodności.

