Premiera kolekcji UNIQLO:C, stworzonej przez cenioną brytyjską projektantkę - Clare Waight Kelle, stanowi początek nowej ery dla damskiej linii UNIQLO.

Nazwa kolekcji – UNIQLO : C nawiązuje do imienia projektantki, a także anglojęzycznych słów, które były źródłem inspiracji w procesie tworzenia: Curiosity, Conversation, City, Clarity, Connection, Creativity (ciekawość, rozmowa, miasto, jasność, połączenie, kreatywność).

Clare, czerpiąc ze swojego bogatego doświadczenia, wykorzystuje tu zaawansowane technologie odzieżowe, które w połączeniu z wyrafinowanym wzornictwem tworzą wygodną i funkcjonalną kolekcję odzieży.

- Kolekcja UNIQLO : C to nowy, fascynujący rozdział w projektowaniu damskiej odzieży UNIQLO. - mówi Yukihiro Katsuta, Starszy Dyrektor Wykonawczy Grupy Fast Retailing oraz Szef Działu Badań i Rozwoju UNIQLO. - Wierzę, że bogate doświadczenie Clare, znajdujące wyraz w projektach, które w pełni oddają charakter współczesnej kobiety, pozwoli nam wyznaczyć nowy standard linii LifeWear. Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować naszą współpracę, tworząc kolekcje pełne energii i wrażliwości, wnoszące radość do życia naszych klientek.

- Czuję się zaszczycona zaproszeniem do stworzenia nowej kolekcji UNIQLO. – komentuje Clare Waight Kelle. - Od dawna podziwiam filozofię projektowania LifeWear, opartą na innowacjach technologicznych, autentyczności i funkcjonalności. Zawsze inspirował mnie japoński estetyzm subtelności, prostoty i perfekcji w każdym detalu, dlatego praca z zespołem UNIQLO nad ukształtowaniem wrażliwości mojej nowej kolekcji na skalę globalną - to naprawdę ekscytujące doświadczenie.

