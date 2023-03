Od 24 marca dzieła Claude’a Moneta, Augusta Renoira, Edgara Degasa, Mary Cassatt, Paula Cezanne’a czy Eduarda Maneta można oglądać w wielkoformatowych, immersyjnych przestrzeniach Art Box Experience.

Multisensoryczna wystawa „Immersive Monet & The Impressionists” właśnie pojawia się po raz pierwszy na Starym Kontynencie i od razu w Art Box Experience w warszawskiej Fabryce Norblina.

Przygotowali ją Massimiliano Siccardo wraz z zespołem Lighthouse Immersive i Visioni Eccentriche – producentami światowej klasy wystaw multisensorycznych.

To niezwykły animowany pokaz z wykorzystaniem 438 obrazów, który powstał w oparciu o najnowocześniejsze systemy mapowania wideo i efekty specjalne, dzięki którym sztuka impresjonistów ożywa, jak nigdy wcześniej.

Towarzyszy im wyjątkowa ścieżka dźwiękowa autorstwa Luki Longobardi.

O wystawie „Immersive Monet & The Impressionists” mówi się, że to emocjonująca podróż po spektakularnej twórczości artystów, którzy nie tylko wstrząsnęli światem sztuki, zmieniając w malarstwie fazę koncepcyjną w fazę wykonawczą, ale też wywoływali towarzyską sensację, a nawet skandale. To, co dla malarzy akademickich mogło być zaledwie szkicem, dla impresjonistów stanowiło skończony akt kreacji.

O wystawie „Immersive Monet & The Impressionists” mówi się, że to emocjonująca podróż po spektakularnej twórczości artystów. Fot. Mat. pras.

Jeden z najsłynniejszych obrazów Claude’a Moneta, powstały w 1872 roku, a pokazany na wystawie dwa lata później, zatytułowany Impresja, wschód słońca, na którym widzimy port w Hawrze zasnuty dymem i poranną mgłą z oranżową kulą słońca, namalowany został z niespotykaną wcześniej szkicową swobodą pędzla, który musiał nadążyć za wzrokowym wrażeniem. Od tego obrazu wziął swoją nazwę impresjonizm. Co prawda, na początku praca została wykpiona przez krytyka satyrycznego pisma „Charivari”, ale to jedynie dodawało wigoru i pikanterii paryskiemu życiu artystycznemu.

„Immersive Monet & The Impressionists”. Fot. Mat. pras.

Tak było również z impresjonistami. Po pierwszej wystawie w 1874 roku w mieście ponownie wybuchł skandal: konserwatywne środowisko akademickie nie potrafiło pogodzić się z tym, że młodzi malarze, wbrew panującym regułom, sami wystawiają swoje prace, bez podporządkowywania się autorytetom. Z ponad 30 artystów wystawiających wówczas swoje obrazy wielu zostało zapomnianych, ale ci, którzy zyskali rozgłos, po latach stali się tak popularni, a ich obrazy tak wysoko wyceniane, że nie mogli się z nimi równać przedstawiciele żadnego innego kierunku sztuki. Claude Monet, August Renoir, Edgar Degas, Mary Cassatt, Paul Cezanne, Eduard Manet, Eugene Boudin, Camille Pissarro, J. M. W. Turner, Henri de Toulouse-Lautrec – to najsłynniejsi z nich.

Twórcy wiejskich pejzaży i malarze życia paryskich bulwarów, piewcy prostych radości, kobiecej urody, beztroskiej zabawy, ale przede wszystkim zwolennicy dążenia do prawdy w oddawaniu natury. Odblask wschodzącego słońca na wodzie, migotanie światła w liściach, konfiguracja chmur na niebie, ruchliwe sylwetki ludzi – interesowały impresjonistów dużo bardziej niż technika wykończenia obrazu.

Niezwykły animowany pokaz z wykorzystaniem 438 obrazów. Fot. Mat. pras.

- Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że słynna wystawa „Immersive Monet & The Impressionists” już w marcu pojawi się w przestrzeniach Art Box Experience – mówi Joanna Kowalkowska, prezeska zarządu i współzałożycielka jedynej immersyjnej przestrzeni w Polsce, mieszczącej się w Fabryce Norblina w Warszawie. Czeka nas prawdziwa uczta dla oka i niespotykane artystyczne doświadczenie, bo obrazów mistrzów impresjonizmu w takim wydaniu jeszcze nie widzieliśmy. To wyjątkowa szansa, aby zobaczyć wszystkie najważniejsze dzieła impresjonistyczne rozproszone po najlepszych galeriach i muzeach świata w jednym miejscu. Immersyjny charakter wystawy pozwoli widzowi doświadczyć z bliska prawie 450 obrazów, jak również zanurzyć się wewnątrz jednego z nich. Mogę zdradzić, że nenufary z ogrodu Moneta w Giverny jeszcze nigdy nie były tak blisko.

Czeka nas prawdziwa uczta dla oka i niespotykane artystyczne doświadczenie. Fot. Mat. pras.

„Immersive Monet & The Impressionists” to wystawa wyjątkowa, pokazująca przekrój twórczości najważniejszych malarzy impresjonizmu, łącząca je w zniewalające projekcje, miks kolorów, faktur i wrażeń. Jednocześnie to projekt edukacyjny, który zabiera widzów w historyczną podróż do świata sztuki w najlepszym wymiarze, ale tak nowoczesną w formie, że nie ma tam cienia nudy. Przepiękne motywy z obrazów malowanych z ogromną lekkością i wrażliwością przeplatają się z cudowną muzyką i przynoszą oglądającym niezwykłe emocje.

- To ogromna przyjemność gościć wystawę tego formatu w Art Box Experience, ale też wielka odpowiedzialność wobec odwiedzających – uzupełnia Mateusz Labuda, wiceprezes zarządu Art Box Experience. Każda nasza wystawa to jednocześnie wspaniała, atrakcyjna lekcja dla dorosłych i dla dzieci. Przygotowaliśmy specjalną salę edukacyjną, stanowiącą zgodne z podstawą programową wprowadzenie do wystawy. Taka szkolna wycieczka jest chętnie wybierana przez nauczycieli i lubiana przez uczniów. Jednak to nie wszystko. Chcemy uczyć, ale przede wszystkim bawić, uwodzić gości obrazem i dźwiękiem, bez względu na wiek czy zamiłowanie do sztuki. A ta wystawa robi to jak żadna inna.

Ambasadorem wystawy został Stach Szabłowski. Fot. Mat. pras.

Ambasadorem wystawy został Stach Szabłowski, historyk i krytyk sztuki, niezależny kurator i publicysta, autor koncepcji kuratorskich kilkudziesięciu wystaw, projektów artystycznych i festiwali sztuki w przestrzeni publicznej.

- Rewolucja impresjonistyczna wydarzyła się 150 lat temu, ale duch tego przewrotu był nowoczesny i takim pozostał do dziś – mówi Szabłowski. Artyści, którzy popychali wówczas malarstwo na nowe tory, byli dziećmi świata zmieniającego się gwałtownie pod wpływem przemysłu, odkryć naukowych, rozwoju technologii. Dlatego ich wrażliwość wciąż przemawia do nas tak mocno; dynamicznie zmieniający się obraz rzeczywistości to jest również nasze doświadczenie. Impresjoniści byli zanurzeni w świecie, który i ich otaczał. Teraz dzięki zaawansowanym technologiom wizualnym na wystawie „Immersive Monet & The Impressionists” my zanurzamy się w ich malarstwie.

