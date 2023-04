W środę, 19 kwietnia, antresola Hali Koszyki po raz kolejny zmieni się w prawdziwą operową scenę. Tym razem wykonawcy zaprezentują "Czarodziejski flet”.

Tego wieczoru znakomici wykonawcy zaprezentują publiczności jedną z najbardziej znanych oper świata, „Czarodziejski flet”, skomponowaną przez W.A. Mozarta.

Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu "Opera na Koszykach".

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

„Czarodziejski flet” to dzieło skomponowane przez Wolfganga Amadeusza Mozarta i uznane za jedno z największych arcydzieł w historii muzyki. Mimo, że powstało ponad 200 lat temu, wciąż zachwyca i porusza kolejne pokolenia słuchaczy, niosąc ze sobą uniwersalne przesłanie o sile miłości i wolności.

Podczas 75-minutowego spektaklu artyści przeniosą publikę do niezwykłego świata opery i pięknej muzyki W. A. Mozarta, wykonanej przez dziewięciu znakomitych śpiewaków. Artyści na co dzień związani są z takimi instytucjami jak: Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawska Opera Kameralna czy Opera Królewska.

Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu "Opera na Koszykach". To kolejna okazja, aby przekonać się, że ten pozornie wymagający gatunek muzyki jest dla każdego. To również dowód na to, że muzyka klasyczna może towarzyszyć nam wszędzie, nawet w Hali Koszyki.

Czarodziejski Flet to trzecia odsłona “Opery na Koszykach”. Dwie poprzednie zaprezentowane publiczności w ubiegłym roku: “La Bohème” i “Carmen”, były wielkim sukcesem i przyciągnęły tłumy widzów. To dla nas przyjemność popularyzować muzykę klasyczną. Dzięki takim inicjatywom udowadniamy, że najbardziej rozpoznawalna warszawska food hala, to świetne miejsce do spędzenia wolnego czasu i idealna przestrzeń do promowania kultury - mówi Kamila Winiarska, Event Manager Hali Koszyki.

Organizatorzy : Hala Koszyki | Julian Cochran Foundation | Globalworth Poland

: Hala Koszyki | Julian Cochran Foundation | Globalworth Poland Partner Strategiczny : Yamaha Polska

: Yamaha Polska Partnerzy : DUKA | Mindspace | Nobilia | Samarité | VANK | KAWAI Art Gallery | Symphar | Kino Świat

: DUKA | Mindspace | Nobilia | Samarité | VANK | KAWAI Art Gallery | Symphar | Kino Świat Agenda wydarzenia: Opera „Czarodziejski flet”, 19 kwietnia, antresola Hali Koszyki (ul. Koszykowa 63, Warszawa), godz.19:30. Czas trwania spektaklu: 75 min. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Opera „Czarodziejski flet”, 19 kwietnia, antresola Hali Koszyki (ul. Koszykowa 63, Warszawa), godz.19:30. Czas trwania spektaklu: 75 min. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Obsada: Natalya Gaponenko | Fortepian/kierownictwo muzyczne, Danae Eleni | Pamina/kierownictwo artystyczne, Aleksandra Dyrna | Papagena/Narrator, Jacek Szponarski | Tamino, Łukasz Hajduczenia | Papageno, Katarzyna Drelich | Królowa Nocy, Katarzyna Belkius | Pierwsza dama, Magdalena Pluta | Druga dama, Zuzanna Nalewajek | Trzecia dama, Michał Romanowski | Sarastro.

