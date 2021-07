Szczepienia przeciw Covid-19 w Gdańsku. Turyści już korzystają z możliwości zaszczepienia drugą dawką

Od początku programu szczepień obowiązywała zasada, że druga dawka szczepienia podawana jest w tym samym punkcie szczepień co pierwsza. Jeśli więc ktoś zapisał się na szczepienie w innym mieście, musiał tam wrócić po drugą dawkę szczepienia.

Od 1 lipca 2021 roku drugą dawką można zaszczepić się w dowolnym punkcie w Polsce, bez względu na to, gdzie otrzymaliśmy pierwszą dawkę. Jak tłumaczył minister zdrowia Adam Niedzielski, zapowiadając te zmiany, podczas pobytu w dowolnej miejscowości trzeba znaleźć punkt szczepień i umówić się tam na szczepionkę.

Minister podkreślił, że jeżeli punkt dysponuje wolnymi szczepionkami w danymi dniu, to może to być zrealizowane od ręki. Nie będzie “żadnych zapisów, żadnej biurokracji, to wszystko jest już po stronie centrum informatycznego obsługującego pacjentów i cały proces szczepień będzie załatwiony”.

– Zapisało się już do nas kilka takich osób spoza regionu na drugą dawkę szczepionki – mówi Łukasz Dorawa, prezes przychodni CitiMedic w Gdańsku. – Mamy do wyboru szczepionki firmy Pfizer i Atra Zeneki. Rzeczywiście ludzie dzwonią i pytają o taką możliwość. W naszej przychodni szczepienia odbywają się w środę, bo w ten dzień dyżur ma lekarz, więc jeśli ktoś zadzwoni we wtorek, szczepienie ma na drugi dzień, jeśli później - musi parę dni poczekać. Przychodnia dysponuje też mobilną jednostką szczepień, która może dojechać w określone miejsce, na przykład w okolice plaży i tam szczepić chętnych.

Jak deklarował minister zdrowia zapisanie się na drugą dawkę ma być proste, intuicyjne. Można to zrobić dzwoniąc na infolinię 989, umówić się online przez www.pacjent.gov.pl. i Internetowe Konto Pacjenta lub przez e-rejestrację. Można też wybrać z listy punktów szczepień przychodnie czy punkt szczepień powszechnych w danym regionie, zadzwonić do niego bezpośrednio i się zapisać.

– W czwartek 1 lipca mieliśmy 150 osób spoza regionu, które zapisały się do nas i przyjęły drugą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 – mówi Małgorzata Pisarewicz rzecznik Szpitali Pomorskich. - Mamy zapasy szczepionek, jesteśmy przygotowani na każdą liczbę osób chętnych na zaszczepienie. Dziś, w piątek 2 lipca też spodziewamy się turystów.

Tylko do soboty, 3 lipca działa największy Punkt Szczepień Powszechnych na Pomorzu w Centrum Sporu GUMed przy ulicy Dębowej w Gdańsku. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, które prowadziło punkt przy Dębowej, kolejny - choć znacznie mniejszy - punkt działa w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

- Punkt w CMN nie będzie działał przez cały tydzień, wystarczy 3-4 dni w tygodniu - mówi Łukasz Wojtowicz z Zespołu ds. Organizacji i Promocji UCK. - Szczepimy obecnie na poziomie 10 proc. w stosunku do tego co było wcześniej, tak spadło zainteresowanie szczepieniami. Czekamy na chętnych, także tych spoza województwa.