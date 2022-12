Żabka Jush ma niespodziankę dla wszystkich kibiców. Mundialowe emocje przeniosą się na media społecznościowe usługi, gdzie poszczególne produkty będą rywalizowały o głosy użytkowników.

Z okazji fazy pucharowej Mundialu w Katarze aplikacja Żabka Jush, umożliwiająca ekspresowe zakupy spożywcze online, przygotowała dla wszystkich klientów specjalną promocję.

Użytkownicy Żabka Jush zdecydują jakie artykuły zostaną przecenione.

Już jutro, 3 grudnia, zacznie się faza pucharowa mundialu w Katarze. Polska oraz pozostałe reprezentacje, które pozostały na placu boju będą walczyć o znalezienie się w finałowej dwójce i sięgnięcie po mundial. Ostatni mecz mistrzostw świata zaplanowany jest na 18 grudnia. Do tego czasu będzie trwała również specjalna promocja Żabki Jush, która została przygotowana z myślą o piłkarskich emocjach.

W jej ramach użytkownicy do końca mundialu mogą wybierać z pary produktów jeden, który później zostanie objęty promocją. Tak samo, jak w trwającym turnieju, Żabka Jush stworzy drabinkę produktów. Pierwsze pary zmierzą się ze sobą już w najbliższą sobotę, a wyniki starć w 1/8 poznamy 7 grudnia 2022 r. Wyłonione zostanie wtedy 8 produktów, które dalej będą brały udział w zabawie. Pozostałe produkty zostaną przecenione o 20 proc. Przegrane artykuły z ćwierćfinałowych i półfinałowych potyczek zostaną objęte kolejnymi obniżkami odpowiednio o 25 proc. i 30 proc. Zwycięski w finale produkt zostanie przeceniony o 50 proc., podczas gdy ten z drugiego miejsca o 35 proc. Głosowania będą odbywały się za pomocą instastories na profilu @jush.pl.

Nie tylko Polska reprezentacja pozostaje w Katarze, ale także Żabka Jush. Dzięki współpracy z portalem Meczyki.pl aplikacja jest widoczna we flagowych programach portalu na kanale YouTube, w tym m.in.: „Pogadajmy o piłce”, „Sportowy poranek”, a także w „Raportach z Kataru”, które są prowadzone na żywo prosto z Kataru. To kontynuacja wspólnych działań, które zostały zapoczątkowane we wrześniu, z okazji meczu Polska – Holandia w Lidze Narodów.

Podczas łączeń ze studiem w Warszawie odbywają się między innymi aktywacje, które mają zachęcić widzów kanału do przetestowania Żabki Jush. Między innymi w ramach wspólnych działań kurier z aplikacji odwiedził podczas programu na żywo warszawskie studio Meczyków i w 13 minut dostarczył produkty, które zostały zamówione przez prowadzącego i jego gości. Akcja podkreśla najważniejsze zalety usługi, takie jak szeroki wybór produktów dla każdego, wygoda rozwiązania, dzięki czemu w czasie przerwy jesteśmy w stanie zaopatrzyć się w dodatkowe napoje i przekąski czy szybkość rozwiązania. Bowiem cały proces od złożenia zamówienia trwa nawet 15 minut.

