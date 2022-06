Tak Monopolis świętuje drugi rok działalności

Monopolis to wpisująca się w centrum Łodzi, pofabryczna przestrzeń tworząca mozaikę funkcji kulinarnych i kulturalnych.

Rewitalizacja dawnych zakładów Monopolu Wódczanego została doceniona prestiżową nagrodą – w 2020 roku obiekt uznano za najlepszy projekt w kategorii „mixed-used” na świecie.

Monopolis to jeden kompleks, skrywający wiele polis: 7 restauracji, biura, zielony pasaż, Scenę Monopolis, Muzeum Polmosu, Monosferę Kreatywności dla dzieci i galerie sztuki.

Drugie Urodziny Monopolis to powód do świętowania dla wszystkich łodzian i łodzianek, ale też dowód na to, że udało nam się stworzyć przyjazną przestrzeń pamiętającą o fabrycznym dziedzictwie miasta. Jestem dumny z tego, że Monopolis stało się wizytówką Łodzi nie tylko w skali kraju, ale także na całym świecie. Bardzo zależy mi na tym, aby duch i klimat naszego niepowtarzalnego i absolutnie wyjątkowego miasta obecny był na każdym kroku – to właśnie on był dla mnie inspiracją przy tworzeniu Spirit of Łódź. Music Festival, który już wkrótce odbędzie się w Monopolis po raz trzeci – mówi Krzysztof Witkowski, prezes zarządu Virako.

Cztery dni w Monopolis

9 czerwca (czwartek) odbędzie się Kolacja pod Gwiazdami, czyli najbardziej wyczekiwane w łódzkim kalendarzu imprez, prestiżowe kulinarno-towarzyskie wydarzenie. Każda z monopolisowych restauracji przygotowała specjalnie na ten dzień inne menu degustacyjne. Całość uświetni koncert Tatiany Okupnik. Powrót artystki na scenę połączony zostanie z premierowym wykonaniem piosenek z jej najnowszej płyty, która ukaże się niebawem. Na wydarzenie obowiązują zaproszenia, które można kupić w restauracjach Monopolis.

10 czerwca (piątek) to zmiana muzycznego klimatu i koncert Miuosha, czyli jednego z najbardziej charyzmatycznych artystów hip-hopowej sceny muzycznej. Wydarzenie to jest początkiem tegorocznego cyklu koncertów trzeciej już odsłony Spirit of Łódź. Music Festival, którego motywem przewodnim jest właśnie rap. Koncert rozpocznie się o godz. 21:00, obowiązują bilety, do kupienia na stronie internetowej.

11 czerwca (sobota) to z kolei możliwość smakowania kolacji w ogrodach Monopolis, w akompaniamencie wyjątkowego koncertu Kuby Kęsego (finalisty Idola). Artysta zaśpiewa doskonale znane wszystkim covery na specjalnej scenie ustawionej na wodzie. Dźwięki muzyki popłyną w zielonym Pasażu – kulinarnym zagłębiu Monopolis. Warto w tym dniu zarezerwować stolik w restauracjach w Monopolis. Koncert rozpocznie się o godz. 19:00. Wstęp wolny.

Ostatni dzień świętowania, 12 czerwca (niedziela), to etap lekkiego wytchnienia pod hasłem „czasu dla rodziny”. Na dzieci czekają plenerowe animacje z udziałem magów.